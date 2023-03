Hrvatska u prva dva mjeseca bilježi čak 249 posto više pokušaja ilegalnog prelaska granice u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kako se Europa pripremila za mogući novi migrantski val, analizirala je reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

Brodolom na jugu Italije od prošlog vikenda još jedan je pokazatelj da ilegalne migracije neće nestati. Naprotiv, za očekivati je da će u vrijeme ratova i kriza, neizvjesnosti i nestabilnosti, broj ljudi koji tragaju za boljim životom - rasti.

Europska unija jedno je od najčešćih odredišta. Ilegalni migranti stižu preko više ruta. Posljednjih dana najviše se govori o onoj mediteranskoj. Put preko središnjeg Mediterana najsmrtonosnija je migrantska ruta prema Europi.

Smrtonosni brodolom odnio desetke života, među žrtvama i djeca. Obitelji stradalih ogorčene: "Zato što imaju crne oči ili crnu kosu, nisu bili ljudi?"

Prema podacima Frontexa, prošle godine Srednjo-sredozemnom rutom do Europe je stiglo više od 100 tisuća migranata. To je porast od 50 posto u odnosu na 2021. godinu. Nisu svi koji su se odvažili na ilegalno putovanje gumenim ili drvenim brodicama, stigli do cilja. Poginulima ili nestalima u prošloj godini smatra se nešto manje od dvije i pol tisuće ljudi. Od 2014. do danas ih je više od 26 tisuća.

Kako bi smanjila priljev, Europska unija je preko Frontexa na Mediteranu pokrenula tri operacije: u istočnom Mediteranu Posejdon, u središnjem Themis, a u zapadnom Indalo. Pozamašna sredstva izdvajaju se za afričke zemlje iz kojih migranti dolaze. Posebnim fondom iz 2015., za afričke zemlje je osigurano gotovo pet milijardi eura.

U Poljskoj na granici s Bjelorusijom pronađena tijela migranata: "Možda ih ima još, pretražujemo područje"

Prošle je godine Mediteranom do Europe stiglo gotovo 160 tisuća migranata. Zapadnobalkanskom rutom više od 145 tisuća. Upravo ta ruta bilježi i najveći porast u broju ilegalnih prelazaka u odnosu na 2021., čak 136 posto.

Da bi došli do Europske unije, migranti na ovoj ruti moraju proći niz zemalja koje nisu članice. Kako sve to žele jednog dana postati, Europa im za upravljanje migracijama i vlastitim granicama daje novac iz predpristupnih fondova. 2021. i 2022. primile su više od 201 milijun eura. Dogovara se i pomoć Frontexa.

Najviše novca Europska unija ipak daje Turskoj - zemlji s više od tri i pol milijuna izbjeglica na svom teritoriju. Za migrante tranzitna zemlja, za Europsku uniju je ključna u sprječavanju velikog vala izbjeglica. Od 2015. do danas, Europa joj je zbog toga kroz razne humanitarne fondove dala sedam milijardi eura.

Bez obzira na silne milijarde, pitanje je kako će se i koliko dugo postojeći dogovori uspjeti održati. Ugrožava ih kriza u Ukrajini, potres u Turskoj, ali i općenito nestabilna geopolitička situacija.

