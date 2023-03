Tisuće ljutitih ljudi prosvjedovale su u petak u Ateni, gdje su izbili sukobi, te u drugim gradovima širom zemlje pošto je najmanje 57 ljudi poginulo u teškoj željezničkoj nesreći, najgoroj u povijesti zemlje, trećeg dana nacionalne žalosti.

Na ulicama Atene u petak i dalje traju prosvjedi nakon najgore željezničke nesreće u povijesti Grčke, sudara dvaju vlakova u kojem je poginulo najmanje 57 ljudi, među kojima je bilo puno studenata.

VIDEO Zastrašujući prizori: Objavljena snimka trenutka sudara vlakova u Grčkoj

Na novom prosvjedu u središtu glavnog grada okupilo se 3000 ljudi. Policajci su upotrijebili suzavac i šok granate protiv skupine prosvjednika koji su na njih bacali kamenje i zapalili kante za smeće.

Napadnuta je i zgrada grčkog parlamenta.

Anger in front of Parliament this evening in Athens following the train accident which claimed the lives of 57 people. Protesters blame the gov. for the disastrous state of Greece's rail network. Railway workers are on strike and demonstrations have been taking place for 3 days. pic.twitter.com/yD198FQfRH