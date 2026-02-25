Obavijesti Foto Video Pretražite
SMRTONOSNE ALPE

Rekordan broj poginulih na europskim skijalištima: Stručnjaci upozoravaju na opasni "efekt pokretne trake"

Piše D. Z., 25. veljače 2026. @ 12:30 komentari
Lavina, ilustracija
Lavina, ilustracija Foto: Getty Images
Cijela planina podrhtava, a kovitlajuća masa snijega približava se brzinom od 130 km/h poput jurećeg vlaka, noseći tisuće tona materijala. Ove zime, "bijela smrt" u planinama Europe i SAD-a odnijela je neuobičajeno velik broj žrtava, a stručnjaci objašnjavaju zašto su planine ove godine postale smrtonosne zamke.
U Europi ove zime u lavinama poginulo najmanje 99 ljudi
Rekordan broj poginulih na europskim skijalištima: Stručnjaci upozoravaju na opasni "efekt pokretne trake"
