Rekordan broj poginulih na europskim skijalištima: Stručnjaci upozoravaju na opasni "efekt pokretne trake"

Prošli tjedan na skijalištu u Kaliforniji u lavini je poginulo devet skijaša, no statistika iz Europe još je poraznija. Prema podacima Europske službe za upozoravanje na lavine (EAWS), od listopada 2025. godine u Europi je poginulo najmanje 99 osoba, većinom u Alpama.

Samo u francuskim Alpama od kraja prosinca smrtno je stradalo 28 ljudi, što je dramatičan porast u odnosu na uobičajeni prosjek od osam žrtava u ovom dijelu sezone. Snaga lavina ove je godine zastrašujuća. U Švicarskoj je snježni nanos izbacio vlak iz tračnica, dok je u Francuskoj lavina doslovno "provalila" u planinarsko sklonište, razbivši prozore i zatrpavši kuhinju snijegom.

"Kuglični ležajevi" ispod svježeg snijega

Što je ovu zimu učinilo tako opasnom? Stručnjaci ističu specifičnu kombinaciju vremenskih uvjeta. Stéphane Bornet, direktor francuske Nacionalne udruge za proučavanje snijega i lavina (ANENA), objašnjava fenomen "pokretne trake".

"Nakon prvog snijega u studenom, imali smo dugo razdoblje visokog tlaka. Snijeg na tlu pretvorio se u 'uglasta zrna' koja nalikuju kristalima šećera i ne vežu se s ostalim slojevima. Kada preko njih padne svježi snijeg, ti krhki slojevi djeluju poput kugličnih ležajeva, kao pokretna traka koja omogućuje lavini da vrlo lako sklizne", kaže Bornet.

Spašavanja nakon lavine - 3 Foto: Afp

Uz to, neuobičajena južna mlazna struja donijela je metre novog snijega u kratkom vremenu, dok je vjetar stvorio ogromne nanose koji samo čekaju okidač - bio to skijaš, životinja ili novi snijeg.

Psihologija rizika: Turisti guraju preko granica

Zanimljivo je i istraživanje o tome zašto ljudi ignoriraju crvena upozorenja (razinu 4 i 5). Stručnjaci smatraju da veliku ulogu igra novac. Turisti koji potroše tisuće eura na tjedan dana skijanja često se ne žele pomiriti s činjenicom da ne smiju izvan staza.

Audun Hetland sa Sveučilišta u Norveškoj proučava donošenje odluka u ekstremnim uvjetima.

"Uložite vrijeme i novac i ne možete ga dobiti natrag, pa želite nekakav povrat te investicije, a to vas tjera da pomičete granice", objašnjava Hetland.

Spašavanja nakon lavine - 2 Foto: Afp

Stručnjaci dodaju kako iskusni vodiči provode dane procjenjujući teren, dok turisti jednostavno nemaju to vrijeme i često srljaju u opasnost.

Klima i budućnost skijanja

Iako je teško izravno povezati svaku lavinu s klimatskom krizom, promjene su očite. Bornet ističe kako linija kiše i snijega postaje sve nestabilnija.

"Jedan dan imamo snijeg na vrlo niskim nadmorskim visinama, a već sljedeći dan kiša može padati na 2500 metara. U nekim slučajevima to pomaže stabilizaciji snijega, ali u drugima ga čini još težim i opasnijim", navodi stručnjak.

Spašavanja nakon lavine - 1 Foto: Afp

Dok se u Švicarskoj očekuje stabilizacija uvjeta tijekom idućeg tjedna, u Francuskoj bi opasnost mogla potrajati tjednima. Savjet stručnjaka je jasan: ne idite izvan uređenih staza bez lokalnog vodiča i obavezne opreme.