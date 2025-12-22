VIDEO Urušio se kanal, brodovi zaglavili na rubu: "Probudili su nas snažni udarci, stvari su klizile"

U engleskom okrugu Shropshire proglašeno je izvanredno stanje zbog urušavanja tla na kanalu - prema prvim podacima, dva su broda ostala zaglavljena u rupi, dok su još dva opasno na rubu.

Zbog urušavanja same strukture postoji opasnost i od poplava, a na terenu je oko 50 vatrogasaca, objavila je vatrogasno-spasilačka služba Shropshirea (SFRS). Procjenjuje se da je rupa duboka oko četiri metra, a brodovi su potonuli nešto nakon 4 sata ujutro po lokalnom vremenu. Neke je voda odnijela i na obližnja polja.

Odron u Shropshireu Foto: Shropshire Fire and Rescue Service

Scott Hurford, voditelj područja u SFRS-u, rekao je da su ekipe zaprimile dojave oko 4:20 - da se urušila obala kanala i da su se velike količine vode izlile u okolna polja. Stanari koji žive na brodovima u blizini mjesta nesreće kažu da su problem primijetili zbog neobičnih zvukova, a neki su čak pomislili da je riječ o potresu. Zbog toga su i napustili plovila, a zasad nema izvješća o ozlijeđenima, prenosi BBC.

"Najvažnije je da je SFRS osigurao kanal. Njihova najveća briga bila je da bi se kanal mogao još više urušiti i poplaviti stanovnike grada", rekao je Andy Hall, vijećnik u Whitchurchu.

A 50m sinkhole has opened beneath the Whitchurch canal in Shropshire, swallowing narrowboats and forcing more than 10 people to be rescued.



A major incident is declared as crews battle unstable ground and rushing water. #Whitchurch #Shropshire pic.twitter.com/02PIZzlen2 — BPI News (@BPINewsOrg) December 22, 2025

Oko 15 osoba je evakuirano, a Hurford je dodao da im je trenutačni zadatak spašavanje života te zaštita imovine i okoliša, uz napomenu da će sudjelovati i u fazi sanacije. Policija je uputila građane da izbjegavaju to područje i koriste alternativne prometne pravce.

Paul Storey, koji živi na brodu oko 82 metra od mjesta urušavanja, rekao je: "Probudili su nas oko 4:20 snažni udarci o brod, stvari su klizile iz ormarića… Izašli smo s broda i hodali oko 90 metara naprijed. Mogli smo čuti proboj, navala vode bila je nevjerojatna. Vidjeli smo brod koji je prešao preko ruba i završio na dnu proboja, a svjedočili smo i kako je još jedan brod odnesen. Zbog buke, sudara brodova i škrgutanja užadi ljudi su znali da se nešto događa i napustili su brodove što su brže mogli."