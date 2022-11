U srijedu se u Sarajevu održava inauguracija Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve prati reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

"Nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini politička situacija se donekle stabilizirala. Ipak, nametnuim izmjenama izbornog zakona i dalje su nezadovoljni Bošnjaci koji to smatraju udarom. Hrvati smatraju kako su zadovoljni jer im na neki način omogućuje da predahnu", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

"Najveće nezadovoljstvo u Hrvata je zbog činjenice da je u Predsjedništvo BiH iz reda hrvatskog naroda ponovno izabran Željko Komšić. On će sutra, zajedno sa Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem, po četvrti put zasjesti na tu funkciju. Stavovi Željke Cvijanović su poznati. Oni su jednaki onima Milorada Dodika, a njega smo čuli kako danas ponovno govori o odcjepljenju Republike Srpske. Stavovi Denisa Bećirovića također su više puta ponavljani, ali su ipak uljuđeniji i primjereniji funkciji koju on obnaša, a to je zastupanje bošnjačkoga naroda", rekao je Jurič.

Jurič doznaje kako su na sutrašnju inauguraciju pozvani i vrhbosanski nadbiskup, ali i hrvatski veleposlanik. "Ni jedan ni drugi sutra neće doći. Kako doznajem iz Ureda vrhbosanskog nadbiskupa, razlog su druge obaveze. Hrvatski veleposlanik je kazao kako je razlog Željko Komšić", poručio je Jurič.

"Treba kazati i kako ovih dana traje formiranje vlasti na drugim razinama koje neće biti moguće bez Hrvata, odnosno HDZ-a Bosne i Hercegovine. Vidimo također dobru suradnju Milorada Dodika i Dragana Čovića u toj poziciji što jedan dio Hrvata i dalje kritizira. Diplomati poručuju kako političari što prije trebaju uspostaviti vlast. U prosincu Bosnu i Hercegovinu očekuje odluka o kandidatskom statusu za ulazak u Europsku uniju, a na tome putu potrebno je provesti i brojne reforme koje su sadržane u 14 točaka", zaključio je Jurič.

