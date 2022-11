Nakon velike plinske afere u Ini, Vlada kreće u kontrolu poslovanja druge velike nacionalne energetske kompanije - Hrvatske elektroprivrede.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u HEP šalje izvanrednu reviziju koja će pročešljati sve ugovore o nabavi i prodaji energenata koje je kompanija sklopila u posljednjih godinu i pol.

Kako uštedjeti na računima za struju ove zime? HEP ima savjete za građane

"Nakon ove velike afere što smo imali u Ini vezano za energente, dapače. To je jedan dobar potez koji je ministarstvo odlučilo napraviti. Mislim da to treba napraviti u svim poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj koji su u pretežito državnom vlasništvu. Do sada smo svake godine imali niz revizija i provjera. Vjerujem da će i ova revizija pokazati da je upravljanje kao i cjelokupno poslovanje do sada u redu", rekao je predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.