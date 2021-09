Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uvjeren je kako neće biti poskupljenja radova na Pelješkom mostu.

Do ministarstva i Hrvatskih cesta takvi službeni zahtjevi, o kojima piše Jutarnji list, nisu došli. Cijena mosta, tvrdi, ugovorena je prije poskupljenja građevinskog materijala.

Ministar pojašnjava kako može doći do analize kada je došlo do povećanja i onda će se sukladno javnoj nabavi vidjeti hoće li se neke stavke priznati ili ne. No, to ne smije biti više od 10 posto.

"Nisam vidio takav zahtjev, dakle ja ne znam, takav zahtjev nije stigao u Ministarstvo mora niti je došao u Hrvatske ceste službeno. Znači, ja nemogu govoriti ni o kakvom iznosu", kazao je Butković.

"Uvijek na velikim infrastrukturim projektima i bez povećanja koje se dogodilo u posljednjih godinu dana, uvijek postoje dodatni radovi. Postoje dodatne stvari koje se mogu dogoditi, ne razumijete - to su veliki projekti i tu uvijek ima nekih stvari koje su nepredvidive bile u trenutku ugovaranja, ali kad govorimo o Pelješkom mostu, to vam mogu reći sa sigurnošću - nikakvog drastičkog povećanja u ovom iznosu sigurno neće biti", dodao je Butković.

