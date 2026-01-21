Turistički helikopter nestao u blizini vulkana: Traga se za troje ljudi

Turistički helikopter s tri osobe nestao je u blizini vulkana Aso, jednog od najaktivnijih japanskih vulkana.

Zrakoplov je poletio iz zoološkog vrta u Aso Cityju u 10:52 po lokalnom vremenu (01:52 GMT) u utorak na 10-minutni obilazak, ali se nikada nije vratio, javljaju lokalna izvješća pozivajući se na policiju.

Policijski helikopter je oko 16 sati u krateru Nakadakea, jednog od pet vrhova planine Aso, uočio objekt koji nalikuje zrakoplovu. Vlasti još nisu potvrdile je li to nestali helikopter. Lokalni mediji izvještavaju da je 64-godišnji pilot helikoptera bio veteran s 40 godina iskustva. Među putnicima bili su muškarac i žena, oboje Tajvanci, piše BBC.

Zrakoplov, Robinson R44 američke proizvodnje, bio je na svom trećem razgledavanju grada tog dana kada je nestao. Nije bilo problema s njegova dva ranija putovanja.

U utorak je nad područjem Nakadake zabilježeno oblačno vrijeme, a potraga je obustavljena u utorak navečer. Prema novinskoj agenciji Jiji, Takumi Enterprise je nakon incidenta prizemljio sve svoje helikoptere.

Helikopterski obilasci vulkanskih krajolika planine Aso među su glavnim turističkim atrakcijama prefekture Kumamoto, na jugozapadu Japana.

Godine 2024., helikopter za razgledavanje Takumi Enterprisea koji je letio iznad planine Aso izvršio je prisilno slijetanje, ozlijedivši tri osobe u njemu.

Planina Aso posljednji je put eruptirala u listopadu 2021. godine.