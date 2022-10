Prema privremenim rezultatima, u Predsjedništvu će hrvatski narod predstavljati Željko Komšić, Bošnjake Denis Bećirović, a srpski narod Željka Cvijanović. Za parlament BiH najviše glasova dobili su SDA Bakira Izetbegovića i SNSD Milorada Dodika.

Turbulentne izbore u Sarajevu prati reporer Nove TV Mario Jurič.

"Pred Bosnom i Hercegovinom još je puno posla kad je riječ o rješavanju ključnih političkih nestabilnosti. Ovi izbori to su još jednom pokazali. Središnje izborno povjerenstvo još nema potpune rezultate ovih izbora. Hrvate zanima Dom naroda ali i predsjedništvo. Tu su Hrvati još jednom dobili šamar u lice. Većinom bošnjačkim glasovima pobjednik je najvjerojatnije Željko Komšić. U ovim trenucima na 90 posto prebrojanih listića on vodi s oko 30.000 glasova razlike pred Borjanom Krišto, a to je za sada nedostižno. Već danas u svojim reakcijama hrvatski političari ističu kako će to biti i dalje kamen spoticanja u političkim odnosima", rekao je Jurič.

Izlaznost je bila slaba, 50 posto, za 4 posto manje nego 2018. godine.

Od kašnjenja do optužbi

"Vidjeli smo svega i svačega na ovim izborima. Od kašnjenja otvaranja birališta jer su članovi odbora zaspali, do optužbi za prijevare i krađu. Žestoke optužbe stižu iz Republike Srpske. Tamo imamo situaciju da su dva kandidata Dodik i Trivić već proglasili pobjedu pa je pitanje što će se tamo događati. I ako uzmemo u obzir optužbe za krađu i malverzacije na izborima. Zadnji službeni podaci govore da je na oko 90 posto obrađenih mjesta Dodik vodeći ali sa oko 28.000 glasova razlike", objašnjava reporter Nove TV.

Da bi show u BiH bio potpun pobrinuo se visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. On je tek što su se zatvorila birališta nametnuo Izmjene izbornoga zakona koje su pozdravile hrvatske stranke.

Gradsko vijeće Sarajeva također će raspravljat o tome da predsjednika Zorana Milanovića proglase nepoželjnom osobom zbog svojih izjava. Čudima i zanimljivostima iz BiH nema kraja.

