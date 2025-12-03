Obavijesti Foto Video Pretražite
užas u BiH

UZNEMIRUJUĆE "Tukao ju je satima. Ostavili su je u rukama mučitelja": Bivša konzulica objavila kako joj je pretučena kći

03. prosinca 2025.
Napadnuta Nives Arnautović
Napadnuta Nives Arnautović Foto: screenshot/Facebook
Osumnjičeni muškarac je uhićen, a za njega je zatražen i jednomjesečni pritvor.
  1. Policija, ilustracija
    Tragedija

    Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
  2. Ilustracija
    SRETNI DOBITNIK

    Izvučen je Eurojackpot! Pogledajte kamo ide veliki dobitak
  3. Screenshot
    UZNEMIRUJUĆE

    VIDEO Dječaku (13) dali pištolj: Pred 80.000 ljudi na stadionu pucao u muškarca koji mu je ubio obitelj
"Tukao ju je satima. Mogla je biti još jedna u nizu Aldina, Nizama...": Ženu brutalno napao bivši dečko, majka objavila potresne detalje
