UZNEMIRUJUĆE "Tukao ju je satima. Ostavili su je u rukama mučitelja": Bivša konzulica objavila kako joj je pretučena kći

Poduzetnica i nekadašnja počasna konzulica Bosne i Hercegovine u Australiji Đemila Talić Gabriel, objavila je da je njezina kći Nives Arnautović pretučena u Sarajevu. Za napad je osumnjičen njezin bivši dečko Ismet Porobić.

Na društvenim je mrežama opisala incident koji se dogodio prošlog vikenda te priložila potresne fotografije. Policiju je pritom optužila za ozbiljne propuste.

"Prošlog vikenda moja kći je za rečenicu 'ne želim biti s tobom u vezi' ovako prošla od bivšeg dečka. Ovo su samo neke od ozljeda. Mogla je biti još jedna u nizu, mogla je biti Aldina, Nizama, i sve one koje su statistički brojevi. Propusti policije Centar KS su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama mučitelja iako ih je susjed koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu s njim. Tukao ju je satima", navela je Talić Gabriel.

Napadnuta Nives Arnautović - 1 Foto: screenshot/Facebook

Napadnuta Nives Arnautović - 3 Foto: screenshot/Facebook

Napadnuta Nives Arnautović - 4 Foto: screenshot/Facebook

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su za Klix.ba da je zbog napada jedna osoba uhićena.

"Policijski službenici PU Centar su, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dana 1. prosinca 2025. godine, lišili slobode muškarca I.P. (1983) iz Sarajeva, a koji je nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj o počinjenom kaznenom djelu, predan u daljnju nadležnost KTKS. S obzirom na činjenicu da je riječ o kaznenom djelu s prioritetom zaštite žrtve, druge informacije nećemo priopćavati", poručili su.

Događaj je potvrdio i odvjetnik oštećene Amer Homorac. "U ovom trenutku ne mogu puno toga reći, osim potvrditi da se događaj dogodio i da postoje nepravilnosti koje smo identificirali. U skladu s tim ćemo postupiti, obavijestiti nadležna tijela i predati prijave. Ostalo ćemo prepustiti nadležnim tijelima", rekao je Homorac.

Iz Tužiteljstva KS potvrđeno je da je za osumnjičenog Ismeta Porobića zatražen jednomjesečni pritvor.

Prema neslužbenim informacijama, Porobić je otprije poznat pravosudnim tijelima. Uhićen je ranije u velikoj policijskoj akciji kodnog naziva "Kavez", koja je provedena na području tri kantona.