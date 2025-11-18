Rekonstrukcija monstruoznog ubojstva u Mostaru: "Prolaznicima je govorila da pozovu policiju..."

Kantonalno tužiteljstvo Mostar podnijelo je prijedlog Kantonalnom sudu u Mostaru za određivanje pritvora Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara, osumnjičenom za brutalno ubojstvo Aldine Jahić (32). Tereti ga se za teško ubojstvo ženske osobe te za neovlašteno držanje oružja.

Tužiteljstvo je opisalo događaje koji su prethodili ubojstvu. Kajaldžić je, prema navodima tužiteljstva, prvo napao, a zatim i usmrtio djevojku.

"Osumnjičeniku Anisu K. stavlja se na teret da je 16. 11. 2025. godine oko 18 sati, na autobusnom stajalištu u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno ilegalno nabavio pištolj i neovlašteno ga posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu A. J., koja je ondje trenirala. Prišao joj je i više puta udario u predjelu glave i prsa, od čega se ona branila podižući ruke ispred sebe. U jednom trenutku osumnjičeni je izvadio pištolj, nakon čega je oštećena, u strahu za vlastiti život, potrčala prema hotelu na Trgu Ivana Krndelja bb u Mostaru", navelo je tužiteljstvo.

"Bojeći se za svoju sigurnost preplašeno je prolaznicima govorila da pozovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem. Potom je ušla u restoran i mobitelom pozvala policiju. U međuvremenu je osumnjičenik došao za njom, pronašao je u toaletu dok je ponovno pokušavala pozvati pomoć, prišao joj i ispalio hitac iz pištolja u pravcu glave, nanijevši joj smrtonosne ozljede od kojih je preminula na mjestu događaja" naveli su iz Tužiteljstva, piše Avaz.

Pritvor je, dodali su, predložen jer posebne okolnosti opravdavaju bojazan da bi osumnjičenik mogao ponoviti kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje tri godine ili teža kazna, kao i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom na to da se radi o posebno teškom kaznenom djelu, imajući u vidu način izvršenja i posljedice.

Puštanje osumnjičenika na slobodu predstavljalo bi prijetnju narušavanju javnog reda, osobito zato što su u posljednje vrijeme učestala najteža kaznena djela - ubojstva počinjena na štetu žena, navelo je Tužiteljstvo.

Naveli su i da u suradnji s MUP-om nastavljaju provoditi istražne radnje u ovom predmetu kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti pod kojima je kazneno djelo počinjeno.

Također su podsjetili da su ranije podigli optužnicu protiv Kalajdžića zbog produženog kaznenog djela Ugrožavanje sigurnosti. Optužnica je potvrđena 15. svibnja ove godine te je zakazano ročište radi izjašnjavanja o krivnji optuženog.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

Komentari na ovaj članak su onemogućeni radi zaštite žrtava i sprječavanja širenja govora mržnje.

