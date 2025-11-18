Obavijesti Foto Video Pretražite
PRETUKAO JE PA UBIO

Rekonstrukcija monstruoznog ubojstva u Mostaru: "Prolaznicima je govorila da pozovu policiju..."

18. studenoga 2025.
Aldina Jahić i Anis Kalajdžić
Aldina Jahić i Anis Kalajdžić Foto: Facebook/Screenshot
Tužiteljstvo upozorava da je riječ o iznimno brutalnom kaznenom djelu i da bi puštanje osumnjičenika na slobodu predstavljalo ozbiljnu prijetnju javnoj sigurnosti.
