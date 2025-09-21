FOTO Danas ispraćaj Charlieja Kirka: Stiže i Trump sa svojom kamarilom

Cijeli trampistički establišment počevši od samog Donalda Trumpa i njegova potpredsjednika J.D. Vancea okupit će se u nedjelju na odavanju počasti ubijenom ultrakonzervativnom influenceru Charlieju Kirku na stadionu s više od 60.000 mjesta u Arizoni.



Charlie Kirk (31) ubijen je 10. rujna hicem u vrat dok je moderirao debatu na sveučilišnom kampusu u Utahu, u napadu koji je ponovno rasplamsalo duboke političke podjele u Americi.

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 12 Foto: Afp

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 11 Foto: Afp

Kao utjecajan sudionik pokreta MAGA (Make America Great Again, Učinimo Ameriku ponovo velikom), Charlie Kirk koristio je milijune svojih pratitelja na društvenim mrežama i svoje sveučilišne govore kako bi branio Donalda Trumpa i širio njegove nacionalističke, kršćanske i tradicionalističke ideje među mladima. Imao je velike zasluge za Trumpov drugi izbor za predsjednika.

Čak i prije nego što je Kirkov ubojica identificiran, Trump ga je "mučenikom za istinu i slobodu", a "radikalnu ljevicu" proglasio odgovornom za njegovu smrt.

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 10 Foto: Afp

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 9 Foto: Afp

Američki predsjednik, njegov potpredsjednik, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti u nedjelju navečer po srednjoeuropskom vremenu.

Njegova udovica Erika Kirk, koja preuzima vodstvo njegove omladinske organizacije Turning Point USA, također će se obratiti publici na stadionu State Farm u Glendaleu, koji ima kapacitet od 63.000 mjesta, s mogućnošću proširenja na više od 73.000.

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 8 Foto: Afp

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 6 Foto: Afp

"Imat ćemo dva aviona puna osoblja Bijele kuće, što pokazuje koliko je ljudi na najvišim razinama naše vlade dotaknuo Charlie Kirk“, naglasila je u subotu glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

U Phoenixu su se stotine ljudi u subotu okupile sjedišta Turning Point USA kako bi ondje položili cvijeće, zvijezde i plave, crvene i bijele balone.

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 5 Foto: Afp

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 4 Foto: Afp

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 3 Foto: Afp

Oko 100 metara pločnika bilo je ispunjeno počastima 31-godišnjem influenceru, prikazanom na fotografijama sa sloganom "Vjera, obitelj, sloboda“.

"Bio je izvanredan mladić, prerano nam je oduzet“, rekla je za AFP Patti Peteque, koja je putovala više od pet sati iz Los Angelesa kako bi mu odala počast.

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 13 Foto: Afp

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 1 Foto: Afp

Trumpova galaksija okuplja se u Arizoni na ispraćaju Charlieja Kirka - 7 Foto: Afp

Skup će se održati pod strogim osiguranjem. Organizatori su upozorili sudionike da im neće biti dopušten ulazak s torbama. Zamolili su ih da dođu odjeveni u jednu od tri boje američke zastave: crvenu, bijelu ili plavu.