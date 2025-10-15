Pisali protiv Trumpova miljenika pa im SAD ukinuo vize: Objavili primjere

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odlikovao ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka 'Predsjedničkom medaljom slobode', najvišim civilnim odlikovanjem u SAD-u.

"Danas smo ovdje da odamo počast i prisjetimo se neumornog borca za slobodu, voljenog vođu koji je inspirirao buduće generacije kao nitko dosad”, rekao je Trump na ceremoniji u Bijeloj kući održanoj na Kirkov rođendan.

Charlie Kirk, osnivač organizacije Turning Point USA, upucan je 10. rujna tijekom debate na sveučilištu Utah Valley. Njegovo ubojstvo šokiralo je naciju i raspirilo rasprave o političkom nasilju.

Republikanski predsjednik je nakon atentata uveo mjere protiv onoga što je nazvao "ekstremizmom radikalne ljevice”, poslavši vladina tijela poput FBI-ja, ministarstva unutarnjih poslova i porezne inspekcije da istraže skupine optužene za financiranje i poticanje političkog nasilja.

Ceremoniji u Bijeloj kući u utorak su prisustvovali i potpredsjednik J.D. Vance, ministar vanjskih poslova Marco Rubio te senatori Ted Cruz, Mike Lee i Rick Scott, kao i niz medijskih ličnosti i drugih Trumpovih saveznika.

Kirk, proslavljen debatama na sveučilištima o temama poput pobačaja, imigracije i rasne jednakosti, igrao je važnu ulogu u mobilizaciji mladih glasača za Trumpa 2024. godine.

Američki predsjednik naziva ga "mučenikom za američku slobodu”, a oba doma američkog Kongresa u rujnu su donijeli rezolucije kojima se 14. listopada proglašava "Nacionalnim danom sjećanja na Charlieja Kirka”.

SAD poništio vize šestoro stranih državljana zbog objava o Charlieu Kirku

Američki State Department u utorak je poništio vize šestero stranih državljana zbog njihovih objava na društvenim mrežama o Kirkovu ubojstvu. "Sjedinjene Države nemaju obavezu ugostiti strane državljane koji žele smrt Amerikancima”, napisalo je to ministarstvo na platformi X.

Navelo je da su vize poništene državljanima Južnoafričke Republike, Argentine, Meksika, Brazila, Njemačke i Paragvaja.

Objavljeni primjeri zbog kojih je SAD ukinuo vize nekoliko stranih državljana

Objavljeni primjeri zbog kojih je SAD ukinuo vize nekoliko stranih državljana

Argentinski državljanin u svojoj je objavi optužio Kirka da "širi rasističku, ksenofobnu i mizoginu retoriku”, priopćio je State Department, dodajući da je druga osoba na njemačkom napisala da se "demokrati ne žale kad fašisti umiru”.

Objavljeni primjeri zbog kojih je SAD ukinuo vize nekoliko stranih državljana

Ministarstvo je naglasilo da nastavlja s identifikacijom onih koji su slavili Kirkovo ubojstvo.