Amerika šalje još trupa u europsku zemlju, Trump najavio i veliki sigurnosni projekt: "Bit će gotovo"

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je u Bijeloj kući ugostio novog poljskog predsjednika Karola Nawrockog, kojemu je ponudio slanje dodatnih američkih vojnika u istočnoeuropsku saveznicu.

Očekivalo se da će se razgovori usredotočiti na napore za okončanje rata u Ukrajini, gdje su se Trumpovi mirovni napori pokazali slabo učinkoviti. Trump je to nazvao "glupim ratom" i rekao da je mislio da bi mu bilo mnogo lakše okončati sukob.

"Bit će gotovo", obećao je novinarima u Ovalnom uredu, s Nawrockijem uz sebe.

Nawrocki, nacionalistički povjesničar i vatreni Trumpov pristaša, bio je u Washingtonu na svom prvom inozemnom posjetu kao predsjednik nakon što je posjetio američkog čelnika kako bi zatražio njegovu podršku tijekom poljske izborne kampanje.

Trump ga je toplo dočekao i ponudio mu jačanje američke vojne prisutnosti u Poljskoj, piše France24.

"Stavit ćemo tamo još ako žele. Uz Poljsku smo do kraja i pomoći ćemo Poljskoj da se zaštiti", rekao je.

Nawrocki je pohvalio prisutnost američkih trupa i rekao da je to "prvi put u povijesti" da je Poljska rado ugostila strane trupe, naglasivši pritom da Varšava ima za cilj nastaviti povećavati vlastitu vojnu potrošnju unutar NATO-a.

"Rrazgovarali o proširenju američke vojne prisutnosti u Poljskoj. O toj temi su se vodili konkretni razgovori. Počevši od sutra, tajnik Hegseth i ministar Cenckiewicz pripremat će rješenja koja će biti dobra za Poljsku, a bit će zanimljiva i poljskoj javnosti, ali još je prerano o tome govoriti", rekao je poljski predsjednik.

"Ono na čemu će ministri raditi ne tiče se samo stalne prisutnosti, već i velikog projekta za koji se nadam da će biti uspješan. Ove su se rasprave usmjerile prema stalnoj prisutnosti i sigurnosnim jamstvima, kao i projektima koji će, nadam se, uskoro biti novi u poljskoj sigurnosnoj infrastrukturi, ali koji su itekako potrebni", dodao je, a prenosi poljski medij Wiadomosci.

Donald Trump i Karol Nawrocki Foto: Afp

Rat u Ukrajini bjesni

Poljska, ključna članica NATO-a i EU, snažno podupire Ukrajinu od ruske invazije 2022. godine i vitalna je tranzitna zemlja za vojne i humanitarne potrepštine, kao i domaćin tisućama američkih vojnika.

Trumpovi napori da ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog smjesti za pregovarački stol dosad su bili neuspješni.

Putin je tijekom posjeta Pekingu u srijedu obećao da će nastaviti borbu u Ukrajini ako se ne postigne mirovni sporazum, dok je Zelenski rekao da se nada da će u četvrtak razgovarati s Trumpom o mogućim dodatnim sankcijama protiv Rusije.

Unutarnja pitanja Poljske

Nawrocki će također tražiti novu podršku od Trumpa usred duboke političke polarizacije u Poljskoj između njega i proeuropske vlade njegove zemlje, koju predvodi bivši šef Europskog vijeća Donald Tusk.

Novopečeni poljski predsjednik nedavno je blokirao zakon kojim se proširuju prava ukrajinskih izbjeglica, a koji je predložila Tuskova vlada. Nawrocki se, poput Trumpa, protivio i želji Ukrajine za članstvom u NATO-u.

Posjet je pak bila Trumpova prilika da proslavi izbor još jednog desničarskog saveznika u Europi.

Trump je u lipnju prije poljskih izbora u Ovalnom uredu dočekao Nawrockog, a Bijela kuća objavila je fotografiju para kako se smiješi i pokazuje palac gore.

Tijekom predizborne kampanje, Nawrocki je istaknuo važnost veza sa Sjedinjenim Državama i svoje bliske veze s Trumpom. Njegov slogan "Poljska na prvom mjestu, Poljaci na prvom mjestu" odražavao je Trumpov slogan "Amerika na prvom mjestu".

Poziv na samit

Donald Trump pozvao je Nawrockog na samit G20 koji će se sljedeće godine održati u Miamiju na Floridi.

