Trump: "Pronašli smo zanimljive dokumente o NLO-ima"

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u petak da je pregledom materijala vezanih uz NLO-e njegova administracija otkrila niz zanimljivih dokumenata, dodajući da se očekuje da će početna tranša zapisa uskoro biti objavljena.

"Moram reći da smo pronašli mnogo vrlo zanimljivih dokumenata i prva objavljivanja počet će vrlo, vrlo brzo kako biste mogli vidjeti je li taj fenomen točan", rekao je Trump skupini pristaša na događaju koji je organizirala konzervativna skupina Turning Point USA.

Trump je u veljači naložio američkim agencijama da počnu objavljivati ​​vladine dosjee o NLO-ima, neidentificiranim zračnim fenomenima i mogućem izvanzemaljskom životu, navodeći snažan javni interes za to pitanje.

Trump je naredio reviziju nakon što je optužio bivšeg predsjednika Baracka Obamu za nepropisno dijeljenje povjerljivih informacija kada je Obama u intervjuu za podcast rekao da su izvanzemaljci stvarni.

Obama je kasnije pojasnio da nije vidio nikakve dokaze o kontaktu s izvanzemaljcima tijekom svog predsjedništva, iako je rekao da je statistička vjerojatnost života negdje drugdje u svemiru visoka.

Trump je rekao da također nije vidio dokaze o izvanzemaljcima i da i dalje nije siguran da postoje.

Posljednjih godina Pentagon je istraživao izvješća o NLO-ima, a visoki vojni čelnici izjavili su 2022. da nisu pronašli dokaze koji bi ukazivali na to da su izvanzemaljci posjetili Zemlju ili se ovdje srušili.

Izvješće Pentagona iz 2024. navodi da istrage američke vlade od kraja Drugog svjetskog rata nisu pronašle dokaze o izvanzemaljskoj tehnologiji te da je većina viđenja bila pogrešno identificirani obični objekti i pojave.