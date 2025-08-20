Obavijesti Foto Video Pretražite
Rat u Europi

Trump otkrio kako bi SAD mogao podržati Ukrajinu: "Spremni smo vjerojatno..."

Piše Hina, 20. kolovoza 2025. @ 08:30 komentari
Američki predsjednik Donald Trump
Američki predsjednik Donald Trump Foto: Afp
Nakon što je američki predsjednik Donald Trump na izvanrednom samitu u Bijeloj kući obećao sigurnosna jamstva kako bi pomogao u okončanju rata, put do mira i dalje je neizvjestan dok se SAD i saveznici pripremaju razraditi što bi vojna podrška Ukrajini mogla uključivati.
