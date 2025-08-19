Otkriveno kada će se sastati Zelenski i Putin, Trump objavio: "Počeo sam pripreme"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak navečer da su počele pripreme za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Trump je u izjavi na društvenoj mreži Truth Social sastanak sa Zelenskim i drugim europskim partnerima nazvao "vrlo dobrim".

U Bijeloj kući su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, finski predsjednik Alexander Stubb, britanski premijer Keir Starmer te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Trump je rekao da se tijekom sastanka raspravljalo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Rekao je da bi ih Europa "pružila" u "koordinaciji" sa Sjedinjenim Državama

"Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskija", rekao je Trump, dodajući da će američki potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff koordinirati dogovore između dviju zemalja.

Nakon toga bi uslijedio trilateralan sastanak sa mnom, kazao je Trump.

To je neizravno potvrdila i ruska strana. Telefonski razgovor Trumpa i Putina trajao je 40 minuta, objavila je agencija RIA pozivajući se na kremaljskog dužnosnika Jurija Ušakova.

"Raspravljalo se o tome kako bi bilo vrijedno istražiti mogućnost podizanja razine predstavnika koji s ukrajinske i ruske strane sudjeluju u izravnim pregovorima", kazao je Ušakov. Trump i Putin dogovorili su da će biti u bliskom kontaktu o ukrajinskoj krizi i drugim pitanjima, kazao je Ušakov.

Europski čelnici i Trump u Bijeloj kući Foto: Afp

Merz: Sastanak Putina i Zelenskog u roku od dva tjedna

Merz je ocijenio u utorak da su očekivanja od sastanka u Washingtonu ne samo ispunjena već i nadmašena te da će se Putin i Zelenski sastati u roku od dva tjedna.

Taj sastanak, na koji je Putin pristao tijekom telefonskog razgovora s Trumpom, održat će se na još neutvrđenoj lokaciji, rekao je novinarima Merz.

"Američki predsjednik razgovarao je s ruskim predsjednikom telefonom i dogovorio da će se ruski i ukrajinski predsjednik sastati u iduća dva tjedna", rekao je.

Merz je izjavio i kako smatra da bi cijela Europa trebala sudjelovati u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, pohvalivši Trumpovu najavu da su i Sjedinjene Države spremne pružiti ih.

Rekao je i da ima osjećaj da su ovo odlučujući dani za Ukrajini, ali i da nije siguran hoće li Putin "imati hrabrosti" doći na sastanak sa Zelenskim. Stoga je Trumpu 'pripisao' i zasluge za nagovaranje ruskog predsjednika da pristane na taj sastanak.

Merz je s delegacijom europskih čelnika u ponedjeljak u Washington sudjelovao na sastanku s Trumpom kako bi pružili podršku prisutnom ukrajinskom predsjedniku Zelenskom, ocijenivši i da je Trump bio "impresioniran što su Europljani došli s jedinstvenim frontom" te da će se njihovi razgovori s američkom administracijom sada okrenuti detaljima o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

Volodimir Zelenski i Donald Trump Foto: Afp

Zelenski: Sigurnosna jamstva za Ukrajinu bit će razrađena u roku od 10 dana

Zelenski je nakon sastanka s Trumpom i europskim čelnicima izjavio da će sigurnosna jamstva za Kijev vjerojatno biti razrađena u roku od 10 dana.

"Sigurnosna jamstva vjerojatno će 'raspakirati' naši partneri i pojavit će se sve više i više detalja. Sve će se to nekako formalizirati na papiru u roku od slijedećih tjedan do deset dana", rekao je Zelenski na brifingu za novinare nakon sastanaka.

Također je rekao da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije.

Ukrajinski predsjednik rekao je i da postoji ukrajinska ponuda za kupnju američkog oružja vrijedna oko 90 milijardi dolara.

Zelenski, Trump i Putin Foto: Afp

FT: Ukrajina nudi ugovor o oružju vrijedan 100 milijardi dolara za sigurnosna jamstva SAD-a

Oko sigurnosnih jamstava, novine Financial Times su ranije u ponedjeljak izvijestile kako će Ukrajina obećati kupiti američko oružje vrijedno 100 milijardi dolara koje financira Europa kao dio sporazuma o dobivanju jamstava od SAD-a za svoju sigurnost nakon mirovnog sporazuma s Rusijom.

Pozivajući se na dokument koji su imale na uvidu, iz FT-a su dodali da će, prema prijedlozima, Ukrajina i SAD također sklopiti ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim tvrtkama.

Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp

Rutte: Članstvo Ukrajine u NATO-u nije raspravljano

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je nakon sastanka o Ukrajini u Bijeloj kući da se o članstvu Ukrajine u NATO-u nije raspravljalo, ali da se raspravlja o sigurnosnim jamstvima tipa Članka 5 za tu zemlju koju je Rusija napala u veljači 2022.

"Situacija je sljedeća - SAD i neke druge zemlje rekle su da su protiv članstva Ukrajine u NATO-u. Službeni stav NATO-a... jest da postoji nepovratan put za Ukrajinu u NATO", rekao je Rutte tijekom intervjua u emisiji "The Ingraham Angle" na Fox Newsu.

"Ono o čemu ovdje raspravljamo nije članstvo u NATO-u, raspravljamo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu tipa članka 5, a što će točno to podrazumijevati, sada ćemo detaljnije raspraviti", rekao je Rutte.

Članak 5 osnivačkog ugovora NATO-a utjelovljuje načelo kolektivne obrane, u kojem se napad na bilo koju od 32 članice smatra napadom na sve. Pridruživanje Atlantskom savezu strateški je cilj za Kijev koji je ugrađen u ustav zemlje.

Rutteovi komentari napominju da bi se Ukrajini moglo ponuditi sigurnosno jamstvo tog opsega umjesto članstva u NATO-u, što je ruski predsjednik Vladimir Putin isključio.

Nakon summita s Putinom u petak na Aljasci, američki predsjednik Donald Trump sastao se u ponedjeljak u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i čelnicima NATO-a i EU-a.

Rutte je za Fox News rekao da su na sastanku raspravljana sigurnosna jamstva za Ukrajinu te da nije bilo rasprave o prisutnosti vojnika na terenu.