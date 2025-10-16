VIDEO Trump ponovno izazvao skandal: Pogledajte što je rekao novinarki

Američki predsjednik Donald Trump suočio se u utorak s novim kritikama zbog komentara upućenog novinarki tijekom događaja u Bijeloj kući s argentinskim predsjednikom Javierom Mileijem.

Nakon što su završila pitanja novinara, Trump je pokazao na novinarku i pozvao je da postavi pitanje. Upitala je: "Kako Kina produbljuje svoju prisutnost u Latinskoj Americi, kakvu ulogu vidite za SAD?"

Umjesto da odgovori, Trump se okrenuo potpredsjedniku J. D. Vanceu i rekao: "Samo volim gledati kako govori."

Njih dvojica su se nasmijali te je Trump rekao: "Dobar posao. Dobar posao. Hvala ti, draga", i završio događaj.

Trump ignores a question from a woman reporter but says, "I just like to watch her talk. Good job. Thank you darling." pic.twitter.com/IHLTAiOe4F — Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2025

Nije jasno je li Trump s obzirom na buku u sobi nije čuo pitanje ili jednostavno nije želio na njega odgovoriti.

Trumpov komentar izazvao je val reakcija u medijima i na društvenim mrežama, gdje su ga mnogi optužili za seksističko ponašanje i omalovažavanje novinarke, piše News18.