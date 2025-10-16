VIDEO Trump ponovno izazvao skandal: Pogledajte što je rekao novinarki

Nakon što su završila pitanja novinara, Trump je pokazao na novinarku i pozvao je da postavi pitanje. Upitala je: "Kako Kina produbljuje svoju prisutnost u Latinskoj Americi, kakvu ulogu vidite za SAD?"
Umjesto da odgovori, Trump se okrenuo potpredsjedniku J. D. Vanceu i rekao: "Samo volim gledati kako govori."
Njih dvojica su se nasmijali te je Trump rekao: "Dobar posao. Dobar posao. Hvala ti, draga", i završio događaj.
Trump ignores a question from a woman reporter but says, "I just like to watch her talk. Good job. Thank you darling." pic.twitter.com/IHLTAiOe4F