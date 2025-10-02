Trenutak koji će zauvijek pamtiti: Mali Petar je u Vatikanu prišao papi, ono što se dogodilo oduševilo je hodočasnike

Na Trgu svetog Petra u Vatikanu, u mnoštvu hodočasnika, mali Petar Šarić doživio je trenutak koji će pamtiti cijeli život.



Hrvatski navijački šal postao je posebna uspomena. Dobio je poseban dar zauzvrat – Papin potpis i poljubac.

"I on me poljubio i jako lijepo miriše", rekao je Petar.

Nakon susreta sa Svetim Ocem, svi su htjeli popričati s Petrom.

"Ja sam rekao 'Petre, SAD' i on se brzo kao strijela našao tamo, papa ga je već primjetio i pružio mu ruke. Onda su mu dozvolili da se popne gore. On je sam tražio autogram, nitko mu to nije rekao. Mislili smo mu dati taj šal da ima uspomenu, međutim Petar je tražio autogram da ima uspomenu", ispričao je otac Tomislav.



Hodočasnici iz Berna svoj put nastavljaju, ali Petrov susret s Papom već je ispisao nezaboravno poglavlje njihovog putovanja.

