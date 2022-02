U požaru koji je izbio u obiteljskoj kući u ponedjeljak u srpskom mjestu Grabovac, poginula je trogodišnja djevojčica.

Nezapamćena tragedija dogodila se u ponedjeljak u srpskom mjestu Grabovac, kada je došlo do požara u kojem je poginula trogodišnja djevojčica.

Prema dostupnim informacijama, plamen iz peći koja je stajala tik do dječjeg kreveta zahvatio je deku, a onda progutao dijete, navodi Blic.

Otac djevojčice kazao je kako je do nesreće došlo kad je njegova supruga izašla iz kuće u pomoćnu prostoriju po ručak za dijete. On je, kako je kazao, iz hodnika ugledao dim i utrčao u sobu, no kad je uspio izvući djevojčicu, već je bilo kasno. Od posljedica teških opekotina preminula je u bolnici.

Policija provodi istragu kako bi se utvrdili detalji tragedije.