Stravična tragedija u Indiji: U sudaru više vlakova poginuli deseci osoba, ozlijeđeno skoro 200 ljudi

Deseci osoba poginuli su, a 179 ljudi ih je ozlijeđeno u stravičnoj željezničkoj nesreći u kojoj su sudjelovali superbrzi ekspres Bengaluru-Howrah, Coromandel Express i teretni vlak na odvojenim kolosijecima.

Do sudara je došlo u Bahanagaru u okrugu Balasore u Odishi. Gotovo 50 vozila hitne pomoći poslano je na mjesto događaja u okrugu Balasore, rekao je glavni državni tajnik.

Više vagona jednog od vlakova iskočio je iz tračnica, piše BBC.

Indijski premijer Narendra Modi objavio je na Twitteru da je potresen incidentom te da je u mislima s ožalošćenim obiteljima.

"Operacije spašavanja su u tijeku na mjestu nesreće i pruža se sva moguća pomoć unesrećenima", napisao je na Twitteru.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…