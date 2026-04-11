Pas nasmrt izgrizao djevojku (19) u kući, uhićen muškarac

Policija je u petak navečer, oko 22:45, zaprimila hitan poziv iz mjesta Leaden Roding u blizini Dunmowa. Po dolasku na adresu u ulici Long Hide, policajci su zatekli 19-godišnjakinju s teškim, po život opasnim ozljedama.

Unatoč nadljudskim naporima hitnih službi koje su je pokušale spasiti, djevojka je proglašena mrtvom na samom mjestu događaja.

Pas odveden, uhićen 37-godišnjak

Policija Essexa potvrdila je kako su proveli preliminarne očevidne radnje te utvrdili da je djevojku napao pas koji se nalazio na posjedu. Životinju su odmah zaplijenili.

Zbog povezanosti s ovim tragičnim događajem, uhićen je 37-godišnji muškarac iz Dunmowa. Tereti ga se za kazneno djelo držanja opasnog psa koji je bio izvan kontrole, a što je rezultiralo smrću osobe. Muškarac se trenutačno nalazi u pritvoru.

"Šok za lokalnu zajednicu"

Pomoćnik načelnika Stuart Hooper izrazio je sućut obitelji preminule djevojke i poručio kako policija čini sve da rasvijetli detalje ovog užasnog napada.

"Znam da će ovaj incident biti ogroman šok za lokalnu zajednicu. Naše misli su s voljenima preminule djevojke. Naši će službenici biti na terenu cijeli dan, stoga vas molim da im se obratite ako imate bilo kakve informacije ili ste zabrinuti", izjavio je Hooper, dodavši kako istragu vode iskusni detektivi.

Istraga je još uvijek u tijeku, a policija moli sve koji bi mogli imati korisne informacije o napadu da se jave nadležnim službama.