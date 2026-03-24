Trump traži partnera u Iranu. Jedan čovjek je u središtu pregovora? "Ambiciozan je, ali duboko vezan uz očuvanje islamskog poretka"

Administracija Donalda Trumpa razmatra predsjednika iranskog parlamenta kao mogućeg partnera u pregovorima, pa i budućeg lidera dok sve intenzivnije pokušava pronaći političko rješenje sukoba na Bliskom istoku.

Mohammad Bagher Ghalibaf, 64-godišnji političar koji je više puta prijetio SAD-u i saveznicima odmazdom, dio je kruga osoba koje u Bijeloj kući vide kao moguće partnere.

Prema riječima dvaju dužnosnika administracije, smatraju da bi mogao voditi Iran i sudjelovati u pregovorima u sljedećoj fazi sukoba.

Ipak, Bijeloj kući je cilj procijeniti više kandidata i pronaći osobu spremnu na dogovor. "On je ozbiljna opcija. Među vodećima je, ali moramo ih testirati i ne smijemo žuriti, rekao je dužnosnik koji je naglasio da odluka još nije donesena

Interes administracije za pronalazak pregovaračkog partnera, piše Politico, pokazuje da Washington traži izlaz iz sve složenije situacije s Iranom. Kriza je već uzdrmala svjetska tržišta, podigla cijene nafte i ponovno otvorila pitanja inflacije. Ujedno se nameće i ključno pitanje: što i tko dolazi nakon što su SAD i Izrael teško oslabili iransko vodstvo.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt poručila je da je riječ o osjetljivim diplomatskim razgovorima. "SAD neće pregovarati putem medija", rekla je.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je dao naslutiti da postoji kontakt s "vrlo čvrstim" osobama unutar Irana. Najavio je i petodnevnu pauzu u svim vojnim napadima na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, dok traju diplomatski pregovori između Teherana i Washingtona.

Amerikanci žele rješenje poput onog u Venezueli?

Važnu ulogu u razmišljanjima predsjednika ima i nafta. Prema riječima jednog dužnosnika, Trump ne želi napasti otok Harg, glavno iransko naftno čvorište. Nada se da bi budući lider mogao pristati na dogovor sličan onome koji je postignut u Venezueli. "Radi se o tome da se pronađe osoba poput Delcy Rodríguez u Venezueli. Netko kome možemo reći: ostat ćeš na vlasti, nećemo te rušiti, radit ćeš s nama i osigurati nam povoljan dogovor oko nafte", rekao je dužnosnik.

No dio Trumpovih saveznika u Bijeloj kući smatra da je ideja o izboru novog iranskog lidera preuranjena.

"To djeluje kao političko pozicioniranje, kao pokušaj da se nešto izgovori i time ostvari", rekao je izvor blizak Trumpovom timu za nacionalnu sigurnost. "Dobro je da postoje kontakti i da se razmišlja o izlazu iz krize. Ali Iran je pokazao da može podnijeti udarce i i dalje stvarati probleme. Neće tek tako pristati na Trumpove uvjete."

Jedan dužnosnik iz zemalja Perzijskog zaljeva smatra da Trump možda preuveličava napredak pregovora kako bi dobio na vremenu. Time bi ublažio vlastiti rok od 48 sati, u kojem je zaprijetio napadima ako Iran ne otvori Hormuški tjesnac.

"Definitivno kupuje vrijeme i pokušava stabilizirati tržišta", rekao je taj izvor. "Pitanje je traži li zaista izlaz ili postavlja uvjete za koje zna da će ih Iran odbiti."

Dio analitičara sumnja i da bi Ghalibaf bio spreman na ustupke poput onih u Venezueli.

Mohammad Bagher Galibaf Foto: Alarmy Editorial via Guliver

"Ghalibaf je tipičan predstavnik sustava: ambiciozan i pragmatičan, ali duboko vezan uz očuvanje islamskog poretka u Iranu", rekao je Ali Vaez iz International Crisis Groupa. "Zato je malo vjerojatno da bi Washingtonu ponudio značajne ustupke. Čak i kad bi pokušao, vojni i sigurnosni vrh Irana vjerojatno bi ga ograničio. Nakon američkih i izraelskih poteza, u Teheranu prevladava nepovjerenje i malo je razloga za vjeru u bilo kakav dogovor."

Unatoč tome, dio administracije i dalje gleda na Venezuelu kao na model koji bi se mogao primijeniti i u Iranu. Zbog toga se Reza Pahlavi, oporbeni političar u egzilu, ne smatra ozbiljnom opcijom. Smatra se da nema dovoljno legitimiteta unutar zemlje.

Pahlavija ne smatraju realnom opcijom

"Reza Pahlavi? Nipošto. Odrastao je izvan zemlje i to bi donijelo kaos", rekao je jedan dužnosnik. Drugi je potvrdio da on nije opcija. Fokus je, dodao je, na osobama koje već imaju moć unutar sustava. "Tražimo njihove verzije chavista", rekao je, aludirajući na politički pokret u Venezueli.

Ghalibaf je u ponedjeljak odbacio navode o pregovorima sa SAD-om. U administraciji to tumače kao poruku za domaću javnost.

"Još smo u fazi procjene. Gledamo tko može doći do izražaja i tko to želi", rekao je dužnosnik. "Kad se netko izdvoji, brzo ćemo ga procijeniti. Ako je previše radikalan, eliminirat ćemo ga."

Visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je da Trump želi postići mirovni dogovor već ovog tjedna. Ključni su pomaci u Hormuškom tjesnacu i prekid vatre. "Predsjednik, kao i svi, radije bira mir nego rat", zaključio je.