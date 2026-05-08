Talačka kriza u banci usred Njemačke: Pljačkaši zatočili ljude, policija blokirala centar grada

U njemačkom gradu Sinzigu u okrugu Ahrweiler u tijeku je velika policijska operacija nakon što je u Volksbanki u centru grada došlo do talačke situacije.

Kako je potvrdila policija, akcija traje od 9 sati ujutro, a na terenu su raspoređene specijalne policijske snage, dok helikopteri nadlijeću grad. Prema pisanju njemačkog Bilda, sve je počelo kada se oklopno vozilo za prijevoz novca zaustavilo ispred banke. U trenutku kada je jedan zaposlenik izašao iz vozila kako bi ušao u banku, presreo ga je nepoznati muškarac koji mu je zaprijetio. Navodno su otmičar i zaposlenik završili u trezoru banke.

Glasnogovornik policije izjavio je kako se vjeruje da se unutar banke nalazi više počinitelja i talaca.

"Jedan od talaca je vozač vozila za prijevoz novca", potvrdila je policija. Dodali su da je situacija trenutačno stabilna te da nema opasnosti za građane izvan ograđenog područja, piše BILD.

Stanovnici unutar ograđenog područja trebali bi ostati u zatvorenom prostoru, dodao je glasnogovornik policije.

Glasnogovornik je zbog taktičkih razloga odbio kazati koliko se točno ljudi nalazi u banci i kako policija namjerava postupati.

Rekao je da je policija veoma oprezna kada je riječ o informacijama, dijelom jer "bi netko mogao prisluškivati".

"Moramo pričekati i vidjeti kako će se situacija razvijati", kazao je glasnogovornik, najavljujući potpuni brifing kasnije.

Velik broj policajaca raspoređen je ispred Volksbanke, dok je oklopni kamion i dalje parkiran ispred ulaza u banku. Cijeli je centar grada blokiran, a stanovnici na društvenim mrežama upozoravaju jedni druge da izbjegavaju to područje.

Zasad nije poznato koliko se točno ljudi nalazi u banci niti jesu li otmičari naoružani.