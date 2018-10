Premijer Andrej Plenković sudjeluje na sastanku Svjetskog gospodarskog foruma na temu "Strateški dijalog o zapadnom Balkanu".

Švicarska je Švicarska, no poznata je i po zajedničkom latinskom nazivu ''Konfederacio Helvetika''. Danas je ugostila šefove država i vlada Zapadnog Balkana - nekada zvanog - Jugoslavija.

"Nema specijalnih tema. Većina članica Europske Unije pozvala je i čelnike zapadnog Balkana kako bi razgovarali. Ne žele im davati lažne nade što se tiče njihovog ulaska u Europsku Uniju, ali zasigurno vijesti iz Makedonije o propalom referendumu nisu dobre", izvijestio je za Dnevnik Nove TV Mislav Bago.

"Srbija pak mora priznati Kosovo, ako želi skori početak pregovora o njihovom ulasku u Europsku Uniju. Tu je i stanje u BIH, odnosno njihovi skori izbori, koji bi mogli dodatno zakomplicirati stanje u toj državi. Zbog svega toga Europa želi razgovarati, no nikakve odluke tu se neće donositi", napominje Bago.

Premijer Plenković rekao je kako je cilj skupa, koji organizira Svjetski gospodarski forum raspraviti kako države jugoistoka Europe mogu ići naprijed prema njihovom temeljnom cilju, a to je članstvo u EU.

"Hrvatska je tu, naravno, zainteresirana kao članica Unije, kao zemlja koja ima dovoljno ekspertize u političkim, sigurnosnim, gospodarskim, pa i trgovinskim odnosima sa svim našim susjednim zemljama. Želimo vidjeti kako će se riješiti nekoliko bitnih političkih sigurnosnih pitanja, a isto tako pomoći u transferu znanja u odnosu na ono što ih mnoge očekuje u okviru pristupnih pregovora", rekao je Plenković.

"Nije isključena mogućnost da se Plenković susretne sa srbijanskom kolegicom Anom Brnobić, ali i sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom. Tema zasigurno neće nedostajati. Posljednji susret nekog srbijanskog dužnosnika dogodio se prilikom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu", zaključno je napomenuo Bago.



Plenković ponovo traži da se afera SMS rasvijetli do kraja

Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je u ponedjeljak u Ženevi da se od početka zauzima za to da se afera SMS rasvijetli do kraja.

Rekao je to komentirajući informaciju da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović po povratku iz SAD-a od nadležnih službi zatražila detaljne informacije o aferi te zahtjev oporbe da se osnuje istražno povjerenstvo za taj slučaj.

"Što se tiče istrage oko SMS-a, tu se u cijelosti slažemo. Tu priču treba apsolutno rasvijetliti do kraja i to je moj stav od početka, od kada sam saznao za to. Što se tiče ove druge inicijative, vidjet ćemo koliko je primjerena", izjavio je Plenković novinarima.

U utorak će sudjelovati na sastanku na vrhu u organizaciji Svjetskog gospodarskog foruma na temu "Strateški dijalog o zapadnom Balkanu“ koji će okupiti predsjednike država ili vlada te ministre iz Albanije, Bugarske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Njemačke, Slovenije, Srbije, Švicarske i Turske. (Mislav Bago/Hina)