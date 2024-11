Tri mlada sokola krajem listopada krenula su sa Svetog Andrije pokraj Biševa na dalek put prema jugu! Prvi put stručnjaci ovu migraciju pomno prate, koristeći se najnovijom tehnologijom satelitskog praćenja.

"Ovo su mlade ptice koje nisu spolno zrele i one se iduće ljeto neće parit i neće se gnjezdit. Znači tih par mjeseci neće biti vezane za jedno mjesto kao odrasle ptice, nego će to vrijeme provesti u nekakvom lutanju. Gdje će lutati to ne znamo i to želimo ovime otkriti", objasnio je biolog Gvido Piasevoli.

Za te mlade ptice ovo je izazov jer prvi put prelijeću Saharu i afričke džungle. Stručnjaci ih prate solarnim satelitima, ali podaci stižu tek povremeno, stvarajući dodatnu neizvjesnost.

"Ne možemo 0-24 pratiti njihovo kretanje, nego kad baterija bude optimalna. Onda nam najčešće jednom u dva dana pošalje njihov trenutni položaj i rutu kojom su došli do tog položaja", objasnio je kako će sve izlgedati ravnatelj javne ustanove More i krš Domagoj Lažeta.

Gdje se ptoce trenutno nalaze i zašto je učenje o migracijama važno znanstvenicima, pogledajte u videoprilogu novinarke Sare Duvnjak.

