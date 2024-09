Nakon što je predsjednik Zoran Milanović u subotu rekao kako premijer Andrej Plenković tek sad progovara o neravnopravnosti Hrvata u BiH te da nije ništa učinio da poboljša stanje Hrvata u BiH, stigao je odgovor od ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana.

Predsjednik se referirao i na dvodnevni posjet šefa vlade Bosni i Hercegovini i ustanovio da je “konačno popio tabletu za hrabrost” te je, čim je progovorio o neravnopravnosti Hrvata, dobio istu reakciju kao i on.

"Djeluje kao neki putujući cirkus. I kada spominje nekakve tablete hrabrosti, ja moram reći da predsjednik Milanović svih pet godina isto radi i živi pod tabletama. Jesu li one u krutom ili tekućem stanju, svi to znamo. Milanović nije ništa učinio da se stanje u BiH poboljša, dapače, radio je sve kontra, suprotno Vladinoj politici. Dok je Vlada ulagala napore, ja bi metaforički rekao da je on sipao pijesak u motor Vlade", rekao je Grlić Radman.

