Za otvorenje je sve spremno. Nova studentska menza u Zagrebu ima 80 sjedećih mjesta, raspoređeno je na 20 stolova. Svaki dan radit će od 8 do 14 sati, od 8 do 10 će se posluživati doručak, a od 11 do 14 - ručak.

Ručak će se u njoj posluživati, ali ne i kuhati. Za početak će se dostavljati iz Studentskog doma Stjepan Radić.



"Jedan menu, jedan vegetarijanski obrok i 3-4 jela po izboru plus prilozi. Hrana termički obrađena sa Stjepana Radića, napravljene su nove linije, nove posude za zadržavanje topline hrane i toga", objasnio je kako će sve funkcionirati Mario Župan, novoizabrani ravnatelj Studentskog centra.

Više od 20 tisuća obroka svaki dan se pripremi u zagrebačkim menzama.



"Jelo se svinjetina, bilo je pirea, bilo je pohanog svega, salata... Šarolik izbor", smatra Martin iz Velike Gorice.



"Količine su isto okej i, ono, uvijek kad dođem mogu naći nešto što će mi se jest", zadovoljan je Karlo.

"Mislim da to postupno je sve bolje, barem u mojem slučaju, ne znam sad kako je drugima. Za gluten i vegane, mislim da je njima stvarno problem, pogotovo onima s glutenom koji imaju problem", upozorio je Domagoj.

A problem jelovnika je zapravo problem pravilnika o subvencioniranoj prehrani, koji je star više od 10 godina. Dok ne dočekaju novi, iz Studentskog centra kažu da ne mogu ništa mijenjati.



"Cijena namirnica je otišla gore, cijena rada, cijena energenata, a na kraju krajeva i nove tehnologije kuhanja. Možda studenti žele nešto novo, možda se taj menu treba mijenjat", rekao je Župan.

Da se treba mijenjati, znaju već i od prve godine fakulteta.



"Većinom se iste stvari ponavljaju, i onda mi se ne da ono konstatno isto jest, tipa bolonjez sam već tri put jela i to mi je ono... zna dosadit", kaže Ela iz Omiša.



"Stvarno ono, tjestenina i tipa piletina non-stop, stvarno bi trebalo nešto malo prominit što se tiče toga. S obzirom na cijenu skroz je okej, stvarno za euro i pol se nađe obrok, što nigdje ne možemo nać, budimo realni", rekla je Jelena.

Realno je i da nedostaje radnika. Iz SC-a su pisali resornom Ministarstvu za dodatnu mjeru subvencije.



"Naši zaposlednici su, mogu slobodno reći, kao novi ravnatelj, preopterećeni i definitivno nam nedostaje osoblja", rekao je Mario Župan.

Ono što se ove godine sigurno neće mijenjati je cijena menija u menzama - i dalje je 86 centi.

