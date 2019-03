U novozelandskom gradu Christchurchu došlo je do pucnjave u dvjema džamijama. Policija je potvrdila da je nekoliko ljudi ubijeno te da su uhićene četiri osobe. Prema neslužbenim podacima iz policijskih izvora, zasad je najmanje devet smrtno stradalih.

Jedan od napadača je prije napada na internetu objavio rasistički manifest u kojem najavljuje napad, a usto je na Facebooku uživo prenosio napad. Profili tog napadača na društvenim mrežama ubrzo su blokirani.

Len Peneha, jedan od svjedoka, rekao je Associated Pressu da je muškarac obučen u crno ušao u džamiju te da je pobjegao prije nego što je policija stigla na mjesto pucnjave. Peneha je potom ušao u džamiju kako bi pomogao ljudima te je unutra "posvuda vidio mrtva tijela".

Supruga 39-godišnjeg Rahimi Ahmada ispričala je za New Zealand Herald da je njezin muž ušao u džamiju pomoliti se i više nije izašao. Pred džamijom se igrao njihov sin kada su se čuli pucnjevi, a spasio ga je jedan od susjeda koji ga je zgrabio za ruku i sklonio u susjednu kuću dok se pucnjava nije smirila. Majci su javili da je sin na sigurnom i neozlijeđen, no briga raste za oca mališana. ''Samo želim znati da je siguran i molim se da me nazove'', rekla je. Rahimi je sa suprugom Azilom došao na Novi Zeland prije pet godina, a doselili su iz Malazije.

''Prvi put sam bio u džamiji''

14-godišnji Idris Khairuddin je ispričao se pripremao za početak molitvi u džamiji kada je čuo pucnjeve. ''Isprva sam mislio da su to vani neki građevinski radovi ili tako nešto, a onda su ljudi odjednom počeli trčati i vrištati'', rekao je. Njegov ujak Tamizi je jedan od šestero ljudi za koje je dječak siguran da su upucani, a upucan je u leđa.

Idris je ispričao da je sjedio u blizini vrata i vidio da nekoliko ljudi pada, ali nije siguran jesu li ozlijeđeni. ''Trčao sam koliko sam god mogao, preskakao sam ograde do Hagley Parka. Nisam stajao. Pucnjevi su se čuli pop, pop, pop...Čuo sam ih više od 50'', rekao je i dodao: ''Ovo je prvi put da sam išao u džamiju. Još se tresem''.

Muškarac, koji se identicirao kao Brenton Tarrant, na Twitteru je objavio manifest netom prije pucnjave u Christchurchu. Metapodaci u dokumentu pokazuju da ga je izradio Tarrant 21. siječnja 2019. godine, a posljednji je put ažuriran dan prije napada. U njemu je iznio brutalne rasističke stavove koje nećemo prenositi.

