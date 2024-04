Svjedočenje terorista iz Moskve: "Kontaktirao nas je i obećao svakom po 10.000 dolara"

Jedan od optuženih za sudjelovanje u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu Crocus City Hall u predgrađu Moskve imenovao je koordinatora cjelokupne operacije, objavila je ruska državna novinska agencija Tass.

Prema njegovim riječima, kontaktirao ih je čovjek po imenu Saifullo i obećao svakom po milijun rubalja, što je otprilike 10.000 eura.

Na ruskom Prvom kanalu prikazan je video na kojem teroriste ispituju pripadnici Federalne sigurnosne službe.

"Saifullo nam je rekao da idemo u Ukrajinu, u Kijev, i da će nam tamo dati milijun rubalja", kazao je jedan od optuženih tijekom ispitivanja.

Drugi optuženici govorili su o navodnoj pomoći koja im je obećana u prelasku ukrajinske granice.

"Saifullo je rekao da će nas tamo na ukrajinskoj granici čekati dečki koji će nam pomoći prijeći granicu i doći do Kijeva.

Govorio nam je: 'Nazovite me, onda ću vam reći što da radite', svjedočio je optuženik.

U terorističkom napadu poginule su 144 osobe, a 551 je ozlijeđena.

Zbog sudjelovanja u terorističkom napadu uhićeno je 11 osoba, uključujući četiri izravna počinitelja. Ruski istražni odbor rekao je da su istražitelji pronašli dokaze o povezanosti počinitelja s ukrajinskim nacionalistima.

