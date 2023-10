Svijet obilaze strašne slike stradanja. Andrej iz Tel Aviva: "Imamo 90 sekundi da dođemo do skloništa, jer toliko raketi treba..."

Izrael je u ratu, a njegovi stanovnici u šoku od iznenadnog udara Hamasa.

"Stresno je, jako stresno, nije normalno odgajati djecu na ovakav način", rekao je Avivit Arzan iz Izraela.

Nišan islamističkih militanata ne bira. 600 Izraelaca je ubijeno u raketiranju, stotinu ljudi je oteto u Gazi. Vatru su otvorili i na glazbeni festival nedaleko od granice Gaze.

"Došao sam dati DNK uzorke kako bih našao svoju sestru. Nismo u kontaktu od jučer u 9 sati. Otišla je gore u vozilu hitne pomoći", rekao je brat nestale Raz Mualem.

Jaka izraelska odmazda za Hamasov napad odnijela je više od 350 života, ranila tisuće. Za najmilijima se traga među ruševinama.

"Ono što nam se dogodilo je potpuna destrukcija. Mi smo obitelj Al-Bawab i bilo je 150 ljudi u ovoj zgradi uključujući obitelji mog ujaka, moje sestre, mojih petero braće čije su kuće uništene", rekao je Mohammed Al-Bawab.

Izraelu je trenutačno oko 180 hrvatskih državljana. U Tel Avivu koji je od pojasa Gaze udaljen 80-ak kilometara živi i Andrej. Jučer ujutro probudila ih je uzbuna.

"I onda trebamo trčati s drugog kata do skloništa, kažu da otprilike imamo 90 sekundi da dođemo do skloništa jer toliko raketi treba do Tel Aviva, jako, jako neugodan osjećaj", rekao je Andrej Cimermanović.

Sklonište se nalazi na obližnjem parkiralištu. Veliko je i dobro opremljeno, kaže Andrej.

Gradom vladaju strah i nesigurnost. Promet je ograničen, nastava zaustavljena, banke, trgovine, restorani - zatvoreni. Putnički zračni promet u Tel Avivu je obustavljen, a prelasci preko graničnih prijelaza s Jordanom ograničeni.

