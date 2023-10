FOTO/VIDEO Stravični prizori s ratnog područja: Broj poginulih raste, Netanyahu građanima uputio upozorenje

rat u Izraelu započeo je u subotu oko 6:30

eskalacija nasilja palestinske skupine Hamas prema Izraelu odnijela je brojne živote

u Izraelu se nalazi oko 180 hrvatskih državljana

Tijek događaja pratite u nastavku:

16:30 Washington će objaviti novu pomoć i potporu Izraelu u nedjelju, najavio je američki državni tajnik Antony Blinken i dodao da je vjerojatno dio motiva Hamasa za najnoviji napad da poremeti potencijalnu normalizaciju odnosa Izraela i Saudijske Arabije.

Sjedinjene Države primile su na znanje i izvješća o nekoliko ubijenih Amerikanaca u Izraelu i Washington želi provjeriti detalje i brojke, dodao je Blinken u intervjuu za CNN.

Kazao je i da će detalji američke pomoći biti objavljeni kasnije, dok je napad na Izrael opisao kao "teroristički napad terorističke organizacije".

"Proučavamo nove specifične zahtjeve Izraelaca. Mislim da ćete o tome nešto više znati kasnije tijekom dana", rekao je za CNN.

Blinken je podsjetio i da je bivši predsjednik Barack Obama potpisao 2016. sporazum s Izraelom "o 3,8 milijardi dolara vojne pomoći godišnje".

Upitan o mogućoj namjeri Hamasa da pokrene neprijateljstva kako bi izbacio iz kolosijeka rasprave - koje podržava Washington - usmjerene na normalizaciju diplomatskih odnosa između Izraela i Saudijske Arabije, Blinken je rekao: "To bi mogao biti dio motiva. Pogledajte, tko se protivi normalizaciji? Hamas, Hezbollah, Iran. Tako da to ne bi bilo iznenađenje".

16:01 Fotografije i snimke s ratnog područja prikazuju nemoćne civile koji su ostali bez članova obitelji.

Obitelji poginulih u napadu (Foto: Afp)

15:47 Broj mrtvih Palestinaca u Pojasu Gaze popeo se na 370, dok je 2200 njih ozlijeđeno, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.

Izrale je rekao da je više od 400 napada izvedeno na Pojas Gaze. Premijer Netanyahu upozorio je građane u Gazi da napuste regiju jer će "njihove trupe pretvoriti militantna područja u ruševine".

15:44 Izraelska vojska na društvenim mrežama objavljuje slijed događaja.

War in Israel–last 30 hours. pic.twitter.com/EdCarXTqg0 — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Prema najnovijim informacijama koje su objavili, njihovi borbeni zrakoplovi pogodili su terorističke mete Hamasa u Gazi koji su korišteni za napad na Izrael.

IDF fighter jets just struck Hamas terrorist targets in Gaza that were used to attack Israel.



We will continue to protect Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

15:25 Oglasilo se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. U Izraelu se nalazi oko 180 Hrvata te trenutno rade na pronalasku rješenja za reparticijaciju u Hrvatsku, poručili su.

15:20 Predsjednik Zoran Milanović pozvao je u nedjelju Iran da prizna Izrael, a Izrael da prizna Palestinu te pozvao na mir i suzdržanost nakon što je Hamas pokrenuo veliku ofenzivu na Izrael, a broj žrtava neprekidno raste.

"Mogu ponoviti ono što sam rekao iranskom predsjedniku, s kojim sam se ipak susreo u New Yorku, da bi bilo dobro, pravedno i logično da priznaju Izrael", rekao je Milanović novinarima, dodajući da bi bilo dobro i da Izrael prizna palestinsku državu.

No ne vjeruje da će zaista doći do toga. "Ali to se neće dogoditi što god mi govorili, kakvu god podršku pružali danas ovima ili onima, čije god zastave mi vješali. Za mene u ovoj zemlji ima mjesta samo za jednu zastavu, a to je hrvatska zastava, a sve druge mogu biti samo pola koplja ispod, ali ne na istoj razini. Ni EU ni NATO, neka budu tu, ali to nije ista razina, a posebno zastave trećih država", dodao je Milanović.

Hrvatski predsjednik rekao je da se nada da nema stradalih Hrvata i osudio ubijanje civila.

"Pozivam na mir i suzdržanost jer ovo što gledamo je stravično (...) To ne gledamo u Ukrajini, ni jedne minute to nismo gledali. Izrael će uzvratiti na napredniji način, poginut će još više ljudi", kazao je hrvatski predsjednik.

Iran, saveznik Hamasa i neprijatelj Izraela i Saudijske Arabije, čestitao je Hamasu na "herojskoj ofenzivi". Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je "Izrael u ratu" i da će to "biti dugi i teški rat" protiv Hamasa.

