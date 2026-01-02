Identificirana prva žrtva stravičnog požara na skijalištu: "Bila je to drama neviđenih razmjera"

Snimka: Pokušaj gašenja vatre Društvenim mrežama proširio se video koji prikazuju pokušaj gašenja vatre koja se širila po stropu bara Le Constellation.

Talijani tvrde da je 47 poginulih Talijansko ministarstvo vanjskih poslova reklo je za Sky News da je ukupan broj poginulih u požaru 47, a pet žrtava još nije identificirano. To je porast u odnosu na jučerašnji podatak švicarskih vlasti, koje su rekle da je oko 40 ljudi poginulo. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova dodalo je da je nakon požara u bolnicu prevezeno 10 Talijana, a pet ili šest osoba još uvijek se vodi nestalima. Navodi se da su tri Talijana prebačena u milansku bolnicu.

Broj žrtava bi mogao porasti Švicarski dužnosnik upozorio je da bi broj poginulih u požaru mogao porasti. Stephane Ganzer, voditelj sigurnosti kantona Valais, gdje se skijalište nalazi, rekao je za francuski radio RTL: "Oko 100 ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Broj žrtava je strašan i moglo bi biti još gore."

Vlasnici bara opečena ruka Francuski mediji objavili su kako su vlasnici bara Le Constellation živi, a riječ je o bračnom paru Jessici i Jacquesu Morettiju, podrijetlom s Korzike. Oni su preuzeli je popularni bar na skijalištu 2015. godine, a osim njega upravljaju i restoranom Le Vieux Chalet u mjestu Lens. Pod njihovim vodstvom nekada zapušteni bar pretvoren je u popularni noćni klub, jedno od omiljenih mjesta noćnog izlaska u Crans-Montani. Prijatelj obitelji potvrdio je za korzikanski dnevnik Corse-Matin da su Morettiji živi. U trenutku izbijanja požara u baru je bila samo Jessica Moretti, 40-godišnjakinja koja je zadobila opekline na ruci. Ujedno, mediji navode kako su na društvenim mrežama profili vlasnika i njihovih ugostiteljskih objekata ugašeni. Dodaje se kako su ljudi na njima ostavljali brojne komentare žaleći se na sigurnosne propuste u samom klubu. Jedan od zaposlenika bara rekao je pak da su svi u dubokom šoku. "Izgubili smo dio našeg osoblja, ali danas je o tome vrlo teško govoriti", kazao je.

Kako je požar počeo? Istražitelji još nisu utvrdili točan uzrok požara odnosno nisu ga službeno priopćili javnosti. Prema svjedočenjima u medijima pojavile su se dvije teorije. Više svjedoka navodi da je vatra buknula zbog slavljeničkih rekvizita. Jedan od preživjelih ispričao je za francuski informativni kanal BFM kako je sve počelo. "Tijekom zabave, konobar se popeo na ramena svog kolege. U ruci je držao rođendansku svjećicu ili prskalicu, a ruku je držao vrlo blizu stropa. Strop je u roku od nekoliko minuta bio u plamenu", rekao je. Druga svjedokinja, Emma, smatra da se požar počeo širiti nakon što su gosti slavili s bocama šampanjca na koje su bile pričvršćene rimske svijeće. "Neke od tih boca bile su preblizu stropa koji je ubrzo planuo. Plamen se širio zaista brzo, nije prošlo dugo i sve je bilo u plamenu. Trajalo je samo nekoliko sekundi. Istrčali smo van, vrištali i plakali", ispričala je.

Mnogi traže bližnje Neki roditelji i članovi obitelji još uvijek traže i čekaju informacije o bližnjima koji su se zatekli u baru Le Constellation kojeg je progutao požar. Christophe i Laetitia Brodard iz Lausanne nemaju nikakve vijesti o svom sinu Arthuru, koji je u novogodišnjoj noći bio u baru zajedno s desetak prijatelja. "Potpuno smo prazni. No mislimo da bi mogao biti živ i zato se i dalje nadamo da ćemo ga pronaći", rekao je Arthurov otac.

Parmelin: "Drama neviđenih razmjera" Švicarski predsjednik Guy Parmelin kazao je da će zemlja imati pet dana žalosti opisujući požar kao jedno od najtraumatičnijih događaja u švicarskoj povijesti. "Bila je to drama neviđenih razmjera", rekao je, odajući počast mnogim „mladim životima koji su izgubljeni i prekinuti“. Švicarska je dužna tim mladim ljudima čiji su "planovi, nade i snovi" prekinuti, kao i osigurati da se takva tragedija nikada više ne ponovi, rekao je predsjednik.

Srbin među nestalima Među nestalima je, prema riječima obitelji, Srbin Stefan Ivanović (31), koji je radio kao zaštitar u tom objektu. Mladić s dvojnim državljanstvom u Švicarskoj živi više od dvadeset godina, a kobne noći bio je na radnom mjestu.

