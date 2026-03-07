Temperature će ići i do 20°C: Meteorolog otkriva što nas čeka u idućem tjednu

Na vrijeme u našim krajevima djeluje prostrano anticiklonalno polje, pod čijim prevladavajućim utjecajem ćemo biti i sljedećih dana. To znači da će se zadržati najvećim dijelom stabilno, suho i sunčano, ali i iznadprosječno toplo. Dnevna temperatura doseže i 20 stupnjeva, što je između 6 i 8 stupnjeva više od prosjeka za doba godine. Obilje sunca i visoka temperatura potiču biljke na cvat pa je već neko vrijeme i koncentracija peluda, ponajprije drveća visoka.
U tjednu pred nama, bit će i manjih nestabilnosti, sutra ponegdje na jugu, više prema otvorenom moru, potom sporadično na Jadranu ili u gorju, a sredinom tjedna moguće i u unutrašnjosti. No ne osobito često. Više će u pravilu prevladavati sunčano, a prolazno povećana naoblaka nastajat će zbog nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka u višim slojevima atmosfere.
Nedjelja ujutro, većinom sunčano, lokalno je moguća magla, u Srijemu i Podunavlju, po riječnim kotlinama kopnene Hrvatske, ali i mjestimice na sjevernom Jadranu, uglavnom uz zapadnu obalu Istre te na zadarskom području. U gorju ponegdje slab mraz. Malo više oblaka očekuje se jedino u Dalmaciji i to prije svega na jugu i prema otvorenom moru. Rijetko je tu onda moguće i malo kiše. Vjetar u početku slab, na obali mjestimice burin. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od -1 do 4, u gorju i malo niža, a duž Jadrana od 5 do 10 stupnjeva.
I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, te danju najmanje podjednako toplo kao i danas. Vjetra nema, dok će najviša dnevna temperatura biti od 17 do 20 stupnjeva.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će se zadržati pretežno sunčano i danju iznadprosječno toplo. Povremeno će puhati umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će biti oko 17, 18 stupnjeva.
I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj i sutra sunčano. Na moru će poslijepodne ponegdje zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, a navečer uz obalu i bura. Najviša dnevna temperatura, na ovom području od 14 do 18 stupnjeva. Manje toplo će biti na otocima, nego uz obalu, pa čak i u gorju.
U Dalmaciji sutra većinom djelomice, na sjeveru i pretežno sunčano. Južnije i prema otvorenom moru uz linije nestabilnosti može biti prolazno povećane naoblake, a rijetko i malo kiše. Ujutro burin, dok će poslijepodne puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura će biti od 16 do 20 stupnjeva. Toplije, u zaleđu.
Prognoza za prvi dio tjedna
Najvećim dijelom stabilno, sunčano, suho pa i iznadprosječno toplo zadržat će se i u sljedećem tjednu. Tek prolazno će biti više oblaka: uglavnom u gorju, gdje pri tom može pasti i malo kiše. U srijedu možda i drugdje, u nizinama unutrašnjosti. Jutra malo manje hladna, dok se dnevna temperatura neće značajnije mijenjati, ostat će oko 17, 18 stupnjeva.
Na Jadranu isto, barem djelomice, često i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Postoje naznake i za mogućnost za poneki kraći pljusak ili malo kiše. No rijetko. Vjetar slab do umjeren, uglavnom jugo i jugozapadnjak. Temperatura se ni na moru neće značajnije mijenjati, bit će ugodno, no uglavnom malo manje toplo nego u unutrašnjosti, što je u ovakvim situacijama na početku ožujka sasvim uobičajeno.
Dakle, i sljedećih dana, dosta sunčano, danju i dosta toplo. Ujutro i tijekom noći još uvijek je potrebna jakna, no tijekom dana, osobito na suncu, često će nam biti dostatan čak i kratki rukav.