FOTO Više tornada poharalo zemlju, ima mrtvih: Kuće su uništene, stotine bez struje, stabla iščupana iz korijena

Najmanje šest osoba je poginulo, a više od desetak ih je ozlijeđeno nakon što je više tornada pogodilo savezne države Michigan i Oklahomu u snažnim olujama koje su zahvatile dijelove Sjedinjenih Američkih Država.

Dužnosnici su rekli da su u petak četiri osobe poginule na jugu Michigana, a dvije u Oklahomi, dok spasilačke službe i dalje procjenjuju štetu.

Oluje su čupale stabla iz korijena, rušile električne vodove, oštetile zgrade i odnijele krovove s nekih kuća u petak.

Američka Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi se nevrijeme moglo nastaviti i tijekom vikenda te je najavila grmljavinsko nevrijeme i bujične poplave.

"Više velikih objekata, uključujući kuće i gospodarske zgrade, pretrpjelo je štetu koja se kreće od velikih strukturnih oštećenja do potpunog uništenja", navode vlasti. Dodali su i da je više stotina ljudi ostalo bez struje.

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer rekla je da je proglasila izvanredno stanje za okruge Branch, Cass i St Joseph, javlja BBC.

"Radimo s hitnim službama kako bismo pratili situaciju i koordinirali resurse za one koji su pogođeni", rekla je. "Moje je srce uz obitelji koje su izgubile svoje najmilije i uz stanovnike Michigana koji su jučer ozlijeđeni".

Dužnosnici zaduženi za izvanredne situacije rekli su da lokalne službe nastavljaju pretraživati oštećena područja i započinju oporavak.

U Oklahomi je Jeff Moore, voditelj za izvanredne situacije u okrugu, rekao da je tornado ostavio trag štete dug oko 6.4 kilometra u okrugu Okmulgee.

"Samo pokušavamo stići posvuda što je brže moguće i čistiti ceste što je brže moguće", rekao je Moore.

Guverner Oklahome Kevin Stitt rekao je da je proglasio izvanredno stanje za okruge Alfalfa, Creek, Grant, Major, Okmulgee, Rogers, Tulsa i Wagoner "kako bi se osiguralo da stanovnici Oklahome imaju podršku i resurse koji su im potrebni nakon oluja".

