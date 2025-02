Kuha u BiH zbog Dodikove presude: "Situacija je dovoljno napeta da bi mogla eskalirati"

Bosna i Hercegovina ovog tjedna iščekuje objavljivanje presude na suđenju političkom čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku koji obećava "odgovor" i izaziva strahove od eskalacije tri desetljeća nakon rata.

Predsjedniku Republike Srpske sudi se od veljače 2024. jer nije postupio po odluci visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta, odgovornog za poštivanje mirovnog sporazuma.

"Vaša presuda odredit će budućnost Bosne i Hercegovine", upozorio je Dodik suca Suda BiH u Sarajevu na kraju suđenja prošlog tjedna. "Ova presuda bi mogla (...) zadati smrtni udarac" BiH, rekao je potom novinarima na izlasku iz suda.

Tužiteljstvo je tražilo kaznu "bližu maksimalnoj", odnosno pet godina zatvora za ovo kazneno djelo, uz desetogodišnju zabranu obnašanja javnih funkcija. Optuženi ima pravo na žalbu.

Milorad Dodik (65) odbacuje "političko suđenje" i tvrdi da je to "nastavak" američkih sankcija, pod kojima je od 2017. zbog svoje separatističke politike, kako bi ga se "eliminiralo iz političkog života".

Milorad Dodik Foto: Vijesti u 17

U iščekivanju presude, najavljene za srijedu, institucije u Banjoj Luci stavljene su u stanje pripravnosti, kako bi bile "spremne" za donošenje odluke.

"Situacija je dovoljno napeta da bi mogla eskalirati (...) ali trenutačno ne očekujem fizički sukob", rekao je AFP-u Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Banjoj Luci.

Milorad Dodik je najavio da će presuda biti "odbačena" ako bude proglašen krivim te da će Republika Srpska početi povlačenje iz velikog broja središnjih državnih institucija u zemlji podijeljenoj na srpski i hrvatsko-bošnjački entitet.

Spomenuo je vojsku, policiju, obavještajne službe, carine, poreze, pravosuđe... Predlaže da se o svemu ponovno pregovara "bez stranaca" i najavljuje, u slučaju neuspjeha, "drugu fazu" koja se ogleda u tome da se Srbiji predloži da stvori "konfederaciju" s RS-om, entitetom BiH.

Popodne sjednica Narodne skupštine RS-a, najavljena okupljanja

Za kasnije popodne najavljen je početak dvodnevnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), koja će razmatrati informaciju o "rušenju Ustava BiH, mjerama i zadacima u cilju zaštite Ustava BiH".

U pripremljenom dokumentu koji je procurio u javnost se upozorava na moguće posljedice ukoliko Dodik bude osuđen za nepoštivanje odluka visokog međunarodnog predstavnika.

"Ukoliko pravno nasilje nad Republikom Srpskom ne prestane, te ne bude političke volje i međunarodne potpore da se Bosna i Hercegovina vrati na osnove i transformira u državu u kojoj se poštuju daytonski ustav i zakoni, RS je dužna bez odgode poduzeti mjere s ciljem zaštite svoje daytonske pozicije kroz isključivo politička i pravna sredstva", navodi se u dokumentu o poziciji Republike Srpske.

Autori dokumenta smatraju da je, umjesto postupka protiv Dodika, trebala biti pokrenuta istraga protiv visokog međunarodnog predstavnika Schmidta "u svjetlu njegovog neustavnog, nelegitimnog i nelegalnog djelovanja i štete koju nanosi BiH".

Neposredno prije početka skupštinskog zasjedanja vlasti RS-a u Banjoj Luci okupljaju pristaše na skupu potpore Dodiku.

Kako je istaknuto, cilj skupa je "čuvati i braniti Republiku Srpsku i njene institucije".

Okupljanje se nastavlja u srijedu u 13,00 sati, kada je zakazano izricanje presude Suda BiH u postupku protiv Dodika i vršitelja dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića.

Aleksandar Vučić i Milorad Dodik Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Sam Dodik je pak u ponedjeljak navečer gostujući u emisiji Happy TV, u kojoj je sudjelovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, oštro kritizirao pravosudne institucije na državnoj razini kazavši da su "svi suci i tužitelji muslimani".

"Tamo sjede zapisničari muslimani, oni su to ugrabili", rekao je Dodik.

Vučić je pak ocijenio da je u tijeku "obojena revolucija", čiji je cilj destabilizacija Republike Srpske i Srbije.

"Imamo dobar uvid u to tko stoji iza tih pokušaja. To je isto što su radili u Srbiji i to su radili godinama", rekao je Vučić.

Na najave iz Republike Srpske odgovorio je entitetski ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak. Upozorio je kako će se u slučaju pokušaja separatističkih poteza odgovoriti uhićenjima na teritoriju cijele BiH.

Oglasila se i Koordinacija bošnjačkih ratnih udruga poručujući kako u svojim redovima imaju dovoljan broj domoljuba spremnih "po svaku cijenu ponovo braniti nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine".

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković rekao je: "Spremni smo za sve scenarije. Dodik ne može ostvariti svoje snove."

Milorad Dodik i Miloš Lukić optuženi su pred Sudom BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH. Očekuje se da će sutrašnja presuda imati dalekosežne političke posljedice.

