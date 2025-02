UŽIVO Milanović o sukobu u Ukrajini: "Da je jedna stvar rečena, taj se rat ne bi dogodio"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je na obilježavanje 25. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne.

Predsjednik je nakon obilježavanja stao pred novinare te komentirao planove o ratu u Ukrajini.

"Vanjsku politiku Vlada tehnički provodi, ali ju osmišljavaju Vlada i predsjednik. Tko se toga ne drži, nije na dobrom putu", rekao je.

"Na kraju dana, netko u ime Hrvatske u New Yorku mora dići ruku. Međutim, mi pet godina nismo imenovali nikoga s iznimkom veleposlanika u Beogradu", dodao je.

Što se tiče glasanja rezolucije UN-a o Ukrajini, napomenuo je da Hrvatska ne mora uvijek glasati zajedno s ostalim europskim zemljama.

"To je pitanje Hrvatske, a u njezino ime ne može govoriti Ursula von der Leyen", napomenuo je.

Podsjetio je da SAD, Kina i Rusija o pitanju Ukrajine misle isto.

"To ne bi mogao biti loš početak o pitanju svjetkog mira. Još kada bi se mogli dogovoriti o nuklearnom oružju i vratiti u ravnotežu straha – to ne bi bilo loše", istaknuo je.

Komentirao je i sigurnosna jamstva koja će biti dana Ukrajini.

"Ja sam u više prilika i na više događaja govorio da je ovaj sukob u Ukrajini, a tada još ni prva protuofenziva nije počela, rekao da je ovo sukob Moskve i Washingtona preko grbače Ukrajine", napomenuo je.

"To govorim već tri godine i to se sad događa. Zbog tog se osjećam loše, a ne dobro. Prema tome, tko će doći u Ukrajinu i s kojim oružjem, to će ovisiti o Moskvi. Rusija nikada neće nikada prihvatiti nekih 30.000 mirotvoraca koji su raspoređeni po Ukrajini. Neće biti franuskih ili engleskih vojnika tamo", dodao je.

Vrijeme je, ustvrdio je, da mladi ljudi prestanu ginuti.

"To je Europa priuštila Ukrajini, a sve se dogodilo jer netko nije mogao reći jednu stvar: da Ukrajina neće biti članica NATO-a. Da je to rečeno, mislim da se ovaj rat ne bi dogodio. Skoro milijun ljudi je poginulo", smatra Milanović.

On kao predsjednik ne želi, rekao je, imati šefa u Bruxellesu ili Berlinu.

"Ako netko to želi, neka tako kaže", rekao je te dodao da se Europska unija stalno mijenja.

"Stalno dolazi nešto novo i iz sebe je izgnala Veliku Britaniju. Većina je glasala za izlazak i Europska unija se s tim mora pomiriti", nastavio je.

Osvrnuo se i na slučaj bivšeg ministra Josipa Dabre, koji bi uskoro mogao završiti u istražnom zatvoru.

"Institut pritvora je napad na ljudska prava osumnjičenika, ali to se tolerira u interesu postupka da bi se zadovoljila pravda", napomenuo je.

"Dabro se malo krkanski i opasno malo poigravao, a očito je da mu je to netko nasadio. Ima li tu elemenata kažnjivosti? Ima, ali kada se traži oduzimanje slobode saborskom zastupniku, njegove kolege bi se trebale zapitati zašto se to radi. Trebali bi uzeti u obzir tko je glavni državni odvjetnik, koji ima neskrivene političke ambicije", ustvrdio je Milanović.

Nema ni jednog razloga da se Dabra pritvori, napomenuo je.

"To se zove zastrašivanje. Domovinski pokret me nije podržao i nemam ništa s njima, ali namigujem saborskim zastupnicima da malo razmisle o tome", rekao je.

