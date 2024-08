Šestomjesečnu bebu ostavio sedam sati u automobilu sparkiranom na suncu

Šestomjesečno dijete umrlo je u blizini jezera Cordes u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je susjed djetetovih roditelja ostavio bebu u vozilu više od sedam sati, objavio je šerifov ured okruga Yavapai.

U utorak oko 21 sat policija je primila poziv da je dijete ostavljeno u automobilu te da ne pokazuje znakove života. Policajci su ubrzo stigli i potvrdili da je dijete umrlo, piše abc 15 Arizona.

Tijekom istrage, doznali su da je djetetova majka zamolila maloljetnog susjeda za prijevoz u Prescott Valley, zajedno s bebom. Na povratku je beba navodno zaspala u autosjedalici na stražnjem sjedalu susjedovog automobila. Policajci kažu da je majka potom zamolila susjeda da bebu ostavi s ocem koji će se uskoro vratiti kući. Susjed je stigao oko 14 sati, parkirao automobil na suncu i ušao u kuću, a tvrdi da je bebu zaboravio u automobilu. Oko 20:45 otac je nazvao majku i pitao kada će mu susjed predati bebu.

Majka je u to vrijeme bila na poslu i odmah je nazvala susjeda koji je shvatio da je dijete još u automobilu. Susjed i otac su otrčali do automobila u kojem su pronašli bebu i pokušali je oživljavati do dolaska hitne pomoći. Policija tvrdi da je maleni dječak u autu bio zavezan oko sedam sati, prije nego što je pronađen.

Susjed je uhićen i osumnjičen za ubojstvo iz nehaja.

