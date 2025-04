Pao je dogovor o novoj Vladi: "Ovo je signal da se Njemačka vraća!"

Predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz i vjerojatni budući njemački kancelar rekao je prilikom predstavljanja koalicijskog sporazuma buduće demokršćansko-socijaldemokratske vlade u srijedu u Berlinu kako je dogovor snažan signal za Njemačku ali i za Europsku uniju.

"Njemačka dobiva učinkovitu i snažnu vladu, to je poruka našim europskim partnerima. Europa se može pouzdati u Njemačku“, rekao je Merz nakon završetka koalicijskih pregovora demokršćanske Unije CDU/CSU i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).

Merz je pohvalio brze i skladne pregovore s SPD-om i zaključio kako je to važan temelj za buduću suradnju. "Zajednički smo došli do ovog dogovora i mislim da je to dobar temelj za rad vlade u sljedećem izbornom razdoblju“, rekao je Merz.

On je izrazio uvjerenje da će nova vlada s radom početi "najkasnije početkom svibnja“.

Poruka Europi: Njemačka je opet tu

"Budućnost naše zemlje, naših građana ali i budućnost Europe stoji“, rekao je Merz. Vjerojatni budući kancelar je ukazao i na nove globalne okolnosti i zaključio kako "mnogi mehanizmi rade protiv nas a ne u našu korist“.

Merz je kao najvažnije elemente koalicijskog dogovora istaknuo smanjenje poreza, nove investicije i ulaganje u infrastrukturu. Kao pomoć industriji, posebice onoj koja ovisi o jeftinoj energiji, planira se smanjenje poreza na električnu energiju.

Među važne točke dogovora, kako je naglasio Merz, spada okončanje neregulirane migracije te promjene u zakonu prema strancima koje uključuju i promjenu nedavno donesenog zakona o državljanstvu, tako da će stjecanje njemačkog državljanstva opet biti moguće tek nakon pet godina umjesto dosadašnjih tri.

Uspjeh vlade, poraz za ekstremiste

Merz je rekao kako će sastavljanje vlade smanjiti uzlet desničarskoj Alternativi za Njemačku (AfD) koja je posljednjih dana u ispitivanjima javnog mnijenja zabilježila porast popularnosti.

"Kada građani shvate da stranke centra ne samo da mogu uočiti nego i riješiti probleme koji muče zemlju, to će ekstremistima oduzeti tlo pod nogama“, rekao je Merz.

Predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Markus Soeder rekao je kako je koalicijski sporazum "pakt za Njemačku“ ali i signal inozemstvu "da se Njemačka vraća“.

Koalicijski sporazum su pred novinarima u zgradi parlamenta osim Merza i Soedera predstavili i dopredsjednici SPD-a Lars Klingbeil i Saskia Esken.

Tijekom predstavljanja koalicijskog sporazuma nisu navedena imena novih ministara ali je priopćeno da će CDU-u pripasti šest ministarstva, između ostalih i ministarstvo vanjskih poslova i gospodarstva, SPD-u sedam, među kojima ministarstvo financija te CSU-u tri ministarstva od kojih je najistaknutije ministarstvo unutarnjih poslova.

O tome hoće li SPD ući u koalicijsku vladu s Unijom bi na referendumu trebala odlučiti stranačka baza u sljedećim danima. CDU će na stranačkom kongresu dati tekst sporazuma na glasanje.

Predsjednica AfD-a Alice Weidel je u prvoj reakciji na koalicijski sporazum rekla kako je on „povelja kapitulacije“ Friedricha Merza.

"Unija CDU/CSU je odustala od svih svojih predizbornih obećanja“, priopćila je Weidel.