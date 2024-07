Čak dvoje djece ostavljeno u užarenim automobilima, spašavali ih vatrogasci

U Hrvatsku je stigao toplinski val, a živa na termometru pokazuje sve više temperature. Savjeti o tome kako se od vrućine zaštititi poznati su: ne izlagati se vrućini između 10 i 17 sati, piti puno vode ili tekućina obogaćenih elektrolitima, nositi prozračnu odjeću i ne jesti teško probavljivu hranu.

U utorak na području Makarske i Kaštel Lukšića vatrogasci su izašli u intervencije spašavanja djece iz automobila. JVP Makarska jedno je dijete spasila iz zaključanog automobila oko 17:30, dok su pripadnici DVD-a Kaštela drugo dijete iz automobila izbavili oko 20:30, piše Dalmatinski portal.

DNEVNIK.hr izvijestio je i o šesnaestomjesečnoj bebi koju je neoprezna majka ostavila u automobilu. Do trenutka kada su vatrogasci bebu izvadili iz automobia, on se zagrijao na 30 stupnjeva!

Ne ostavljajte djecu bez nadzora

Po ljetnim vrućinama, temperatura u automobilima penje se svakih 20 minuta, i to za gotovo dva puta više!

Hrvatska policija u suradnji s NZZJZ "Andrija Štampar" upozorila je na opasnost ostavljanja djece bez nadzora u automobilu.

Dječji organizam ima slabiju mogućnost termoregulacije, tj. tijelo djeteta zagrijava se tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Povišenje tjelesne temeprature može dovesti do toplinskog udara te do zatajivanja organa.

Za djecu, i 15 minuta u pregrijanome automobilu može biti kobno!

Simptomi toplinskog udara: ubrzani puls, topla i suha koža, nemir, zbunjenost, glavobolja, vrtoglavica, smušenost/pospanost, gubitak svijesti.

Kako zaštititi dijete?

Najvažnije je pobrinuti se da je dijete hidrirano i da uzima više manjih obroka dnevno, a idealna hrana je ona s velikim udjelom vode, minerala i proteina.

Odjeća treba biti lagana, prozračna i pamučna.

Prije vožnje poželjno je dijete otušitati mlakom vodom ili ovlažiti područja oko zapešća, vrata i iza koljena.

MUP je preporučio i ostavljanje laptopa, mobitela ili ključeva, nečega što trebamo uzeti sa sobom pri izlasku iz automobila, na stražnjem sjedalu, kako ne bismo izašli iz auta, a da ne pogledamo na stražnje sjedalo.

Ostale preporuke možete provjeriti ovdje.

Ako dijete ostavite bez nadzora, krivi ste

Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povrede djetetovih prava, upozorili su iz MUP-a.

Zbog ozbiljnih i potencijalno smrtonosnih posljedica, odgovorna osoba bit će kažnjena zatvorskom kaznom u trajanju od 1 do 15 godina.