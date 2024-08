VIDEO Vučić u drami: "Sve je ovo zbog mene. Jer sam ustaša, šiptar, peder... Evo moje ponude"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je srpske oporbene stranke da pokrenu inicijativu za referendum o njegovoj smjeni, odnosno opoziv.



Iako se očekivalo da će na dramatičnoj konferencije za medije komentirati mogućnost raspisivanja referenduma o rudarenju litija u Srbiji, Vučić je ustvrdio da oporba, koja navodno prosvjeduje protiv rudarenja litija, zapravo prosvjeduje protiv njega osobno

"Podnesite zahtjev, vas 80, nemojte ni 85 tražiti, donesite 75 do 80 potpisa. Ja ću vam dostaviti ostatak potpisa i prije kraja godine idemo na referendum o opozivu predsjednika Republike. Jer to je ono što tražite. Borit ću se protiv vas i tada. Evo, ja sam vam to omogućio, nemojte glupostima opterećivati narod, ne radite to zbog litija," rekao je Vučić, piše Blic.rs.

"Da ne mislite da ću držati vlast pod svaku cijenu, moja ponuda je da ne biste razvlačili naš narod svakog dana, da nam ne biste uništavali turističku sezonu, podnesite zahtjev, vas 80, nemojte ni da tražite 85, osigurat ću vam ja ostatak potpisa i idemo, prije kraja godine, na referendum o opozivu predsjednika Republike. Jer to je ono što vi tražite. Ja ću se boriti protiv vas i tad. Evo, ja sam vam omogućio, nemojte da tlačite narod, ne radite vi to zbog litijuma. Vi to radite zbog mene. Hoćete meni vidjeti leđa. Jer sam ustaša, šiptar, peder... Ne možete ni 75 zastupnika skupiti? Dat ćemo vam 70", rekao je Vučić na konferenciji za medije u Vili Mir i obećao da može doći do dogovora bi li referendum bio u prosincu ili ožujku.

Odmah se oglasila i oporba. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić rekla je da je Vučić digao uloge do maksimuma: "Više ne nudi referendum o rudniku litija, nego o sebi! Znači po istraživanjima mu propada rederendum o rudniku litija pa je založio sebe. Predsjednik države poistovjetio se s privatnom tvrtkom! A la Guatemala i United Fruit? Čitajte o tome…"