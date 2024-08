"Vlada opet ima smisla za humor": Pročitajte pismo ogorčene majke o putnim troškovima za bolesno dijete

"Iako zvuči kao neslana šala, Vlada Republike Hrvatske opet ima smisla za humor", tom je rečenicom nezadovoljna čitateljica započela svoju priču koju je poslala redakciji DNEVNIK.hr-a.

"Nažalost, kada ti se dijete razboli, djelatnici Opće županijske bolnice Požega nerijetko roditelje s takvom djecom šalju u Zagreb na daljnju obradu pa su tako poslali i nas. Ne razmišljajući niti sekunde, osobnim automobilom krećemo u Zagreb u 4:30 kako bismo stigli na dogovoreni termin pregleda u 8:00", nastavila je.

Liječnik opće prakse dao im je uputnicu i putni nalog koji su po povratku, 17. svibnja ove godine, ispunjenoga predali u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – Područnu službu Požega.

"Nakon dva mjeseca, točnije, 18. srpnja 2024. godine, nadležne službe donose Rješenje dostavljeno poštom na kućnu adresu. U njemu se na obostrano ispisanoj stranici navodi kako se roditelju priznaje pravo na naknadu troškova prijevoza za pratnju bez prava za isplatu troškova prijevoza malodobnom djetetu, nastalih u svezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Kliniku za dječje bolesti, Zagreb, u iznosu od 21,40 eura", objasnila je čitateljica.

"Iščitavajući daljnji tekst, čitamo da HŽ putnički prijevoz prometuje na relaciji Požega – Zagreb – Požega, a Vlada Republike Hrvatske je usvojila Zaključak o besplatnom željezničkom prometu djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske te budući da je naše dijete učenik, zaključuje se kako ima besplatan željeznički prijevoz te nema pravo na isplatu putnih troškova", nastavila je.

Tekst su ponovo pročitali, načudili mu se pa ga pročitali još jednom i nisu mogli vjerovati što im je poslano.

"Kako ići s bolesnim djetetom iz Požege u Zagreb vlakom? Prometne veze su loše, presjedanja, putovanje traje satima. Možda ići dan ranije, platiti prenoćište i taksi da te doveze do bolnice? Kako je to naša Vlada zamislila? Možda imaju kakav bolji prijedlog za nas roditelje budući da su jako dobri u osmišljavanju uštede državnog novca? Kada ti je dijete bolesno, imaš samo jednu želju, a to sigurno nije novčana naknada troškova prijevoza", napomenula ja čitateljica.

"Nama ti novci nisu bitni i ovo ne pišem iz toga razloga. Pišem iz razloga stotine upita roditelja koji su u nevjerici došli u Područnu službu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Požega zašto njihovo dijete nema pravo na isplatu putnog troška. Pilot projekt besplatnog željezničkog prijevoza učenika nije ništa drugo nego mazanje očiju javnosti i program uštede isplate putnih troškova bolesne djece", dodala je.

"Od kada je učenički prijevoz istovjetan prijevozu bolesne djece? Kako da bolesno, sedirano dijete, nakon mučne liječničke pretrage, vodim na vlak u Zagreb kući za Požegu? Koliko sati traje putovanje? Koliko puta presjedamo? Koliko dugo čekamo polazak? Bravo, bravo za našu Vladu!", zaključila je.

