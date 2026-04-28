Talijani zaprijetili Švicarskoj zbog zahtjeva nakon tragičnog požara: "Ovo je masakr"

Talijanska vlada napala je Švicarsku zbog njezine "nečasne odluke" da od Italije zatraži desetke tisuća eura za hitno liječenje preživjelih u požaru noćnog kluba u Crans-Montani.

Te je novogodišnje večeri u požaru poginula 41 osoba, uključujući šest mladih Talijana. Još 115 osoba je ozlijeđeno, a mnogi od njih, uključujući 13 Talijana, trebali su bolničko liječenje zbog teških opeklina.

Četiri obitelji prošli su tjedan objavile da su primile medicinske račune u ukupnom iznosu od gotovo 130.000 eura za jednodnevni boravak njihove djece u bolnici u Sionu, prije nego što su helikopterom prevezena u veću bolnicu u Milanu.

Talijanska premijerka upozorila je da će, ako Švicarska službeno uputi "nečastan zahtjev" za plaćanje preostalih medicinskih troškova, isti vratiti pošiljatelju "i neće ga dalje uzimati u obzir".

Gian Lorenzo Cornado, talijanski veleposlanik u Švicarskoj, rekao je za Financial Times da "Italija nikada, nikada neće platiti te račune", dodajući da je obiteljima rekao da račune bace u smeće.

"Švicarske vlasti tretiraju ovaj slučaj kao da je riječ o trivijalnoj nesreći", rekao je Cornado. "Nije. Ovo je masakr - masakr uzrokovan neodgovornošću uprave kluba."

Dodao je da općinski dužnosnici u Crans-Montani i dužnosnici kantona Valais "snose ogromnu moralnu odgovornost prema Italiji, obiteljima i žrtvama", jer više od šest godina nisu proveli potrebne protupožarne inspekcije prostora.

Obitelji žrtava potreseni - sumnjaju u iznose

Otac jednog od ozlijeđenih, 16-godišnjeg Manfreda rekao je da im je za 15 sati liječenja, koliko je mladić proveo u švicarskom Sionu, stigao račun od gotovo 67.000 franaka. Kaže, ni 50.000 franaka pomoći koje je Švicarska obećala žrtvama do danas nisu stigle obitelji.

Račun je oca duboko uznemirio. Kaže da se osjećao kao da mu rugaju, a njegov sin je nedavno imao operaciju dušika, ukupno osmu po redu.

"Nije bilo ni popratnog pisma. "Imam užasan osjećaj da su namjerno obračunali golemi iznos kako bi ga kasnije potraživali od Italije. Nadam se da griješim, ali brojke nemaju smisla", rekao je Umberto Marcucci.

"Vratit ćemo ih pošiljatelju"

Iz Rima su i ranije iskazali nezadovoljstvo tempom i smjerom istrage, osobito nakon što je vlasnik bara ubrzo nakon požara pušten uz jamčevinu. Uz to, još nema niti optuženih za tragediju.

Švicarski Federalni ured za socijalno osiguranje naveo je da se troškovi obračunavaju prema standardnim prekograničnim pravilima osiguranja, pri čemu Švicarska unaprijed pokriva liječenje, a zatim traži refundaciju od stranih osiguravatelja, dodajući da se "troškovi naknadno fakturiraju nadležnom stranom zdravstvenom osiguravatelju".

Cornado je rekao da je švicarska osiguravajuća kuća najavila da namjerava tražiti plaćanje medicinskih troškova za sve preživjele koji su nakon nesreće bili inicijalno liječeni u švicarskim bolnicama. Za 13 ozlijeđenih Talijana, koji su svi prebačeni u bolnice u Italiji čim su bili dovoljno stabilni za transport, procjenjuje da bi ukupni račun mogli doseći oko 434.000 eura.

"Talijansku državu će se tražiti povrat sredstava, ali ti zahtjevi su neprihvatljivi. Bit će vraćeni pošiljatelju", poručio je.

Iz kantona su nakon žalbi poručili da osiguranje nije u njihovoj nadležnosti. Savezne vlasti nastoje izbjeći eskalaciju spora, tumačeći ga kao pitanje koje treba riješiti kroz postojeće bilateralne i administrativne kanale, a ne kao politički zahtjev. No vlada Giorgie Meloni jasno je dala do znanja da namjerava dalje raspravljati o slučaju - račune, kažu, neće platiti.