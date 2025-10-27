Seksualno uznemiravanje Brigitte Macron, spominje se i pedofilija: Počinje suđenje zbog širenja zavjere da je rođena kao muškarac

Deset osoba izlazi danas pred kazneni sud u Parizu zbog online seksualnog uznemiravanja Brigitte Macron (72), supruge francuskog predsjednika Emmanuela Macrona (47).
Velika tučnjava
Opsadno stanje u susjedstvu nakon što je izboden muškarac: Uhićeno 45 turskih državljana, ukida se bezvizni režim
Oglasio se gradonačelnik
Snažan udar za Rusiju: Napadnuta Moskva, zatvorene zračne luke, ima mrtvih i ozlijeđenih
SVIJEĆE I SUZE
Došao je spasiti sina, ubijen je! Cure detalji o osumnjičenom...
Optuženi su za širenje tvrdnji da je prva dama Francuske zapravo rođena kao muškarac. Predsjednički par podnio je tužbu za klevetu protiv osam muškaraca i dviju žena u dobi od 41 do 60 godina.
Ako budu proglašeni krivima, prijeti im kazna do dvije godine zatvora.
Optuženi su za brojne zlonamjerne komentare o spolu i seksualnosti Brigitte Macron, pa čak i za poistovjećivanje njezine dobne razlike u odnosnu na supruga s pedofilijom.
Emmanuel i Brigitte Macron
Foto:
Afp
Francuska prva dama podnijela je kaznenu prijavu u kolovozu 2024. godine, što je dovelo do istrage o internetskom uznemiravanju i do uhićenja osumnjičenih u prosincu 2024. i veljači 2025.
Odvjetnik Brigitte Macron nije odgovorio na upite AFP-a, a nije poznato hoće li prva dama biti nazočna na raspravama.
Među optuženima je i Aurelien Poirson-Atlan, 41-godišnji promotor poznat na društvenim mrežama pod imenom "Zoe Sagan", kojeg se često povezuje s krugovima teoretičara zavjere, piše France24.
Optuženici uključuju ženu protiv koje je Brigitte Macron već 2022. podnijela tužbu za klevetu – Delphine J. (51), koja koristi pseudonim Amandine Roy.
Godine 2021. na svom kanalu na YouTubeu objavila je četverosatni intervju s osobom koja se predstavlja kao neovisna novinarka, Natachom Rey, u kojem je tvrdila da je Brigitte Macron, rođena kao Trogneux, zapravo bila muškarac po imenu Jean-Michel Trogneux, što je ime njezina brata.
Dvije su žene 2024. dobile novčanu kaznu, odnosno trebale su isplatiti odštetu Brigitte Macron i njezinu bratu, no presuda je poništena na žalbenom sudu. Prva dama potom je slučaj uputila najvišem sudu u Francuskoj.
Tvrdnje da je muškarac pojavile su se još tijekom kampanje Emmanuela Macrona 2017. godine, a povezane su i s krugovima krajnje desnice i teoretičara zavjere u Francuskoj i u Sjedinjenim Državama, gdje su prava transrodnih osoba postala jedno od ključnih pitanja.
Predsjednički par podnio je u srpnju u SAD-u tužbu za klevetu protiv konzervativne podcasterice Candace Owens, koja je proizvela serijal pod nazivom "Becoming Brigitte", tvrdeći da je prva dama rođena kao muškarac.
Par planira predočiti znanstvene dokaze i fotografije kojima će dokazati da Brigitte Macron nije transrodna osoba, prema riječima njihova američkog odvjetnika.
Nekolicina optuženih u Parizu dijelila je objave spomenute influencerice.
U jednoj od njih jedan je optuženik tvrdio da je "2000 ljudi spremno ići od vrata do vrata u Amiensu (rodnom gradu predsjedničkog para) kako bi došli do dna afere Brigitte".
I druge poznate žene u političkom životu, uključujući bivšu američku prvu damu Michelle Obamu, bivšu potpredsjednicu SAD-a Kamalu Harris i bivšu novozelandsku premijerku Jacindu Ardern, također su bile meta dezinformacija o svojem spolu ili seksualnosti.