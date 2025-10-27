Seksualno uznemiravanje Brigitte Macron, spominje se i pedofilija: Počinje suđenje zbog širenja zavjere da je rođena kao muškarac

Deset osoba izlazi danas pred kazneni sud u Parizu zbog online seksualnog uznemiravanja Brigitte Macron (72), supruge francuskog predsjednika Emmanuela Macrona (47).

Optuženi su za širenje tvrdnji da je prva dama Francuske zapravo rođena kao muškarac. Predsjednički par podnio je tužbu za klevetu protiv osam muškaraca i dviju žena u dobi od 41 do 60 godina.

Ako budu proglašeni krivima, prijeti im kazna do dvije godine zatvora.

Optuženi su za brojne zlonamjerne komentare o spolu i seksualnosti Brigitte Macron, pa čak i za poistovjećivanje njezine dobne razlike u odnosnu na supruga s pedofilijom.

Emmanuel i Brigitte Macron Foto: Afp

Francuska prva dama podnijela je kaznenu prijavu u kolovozu 2024. godine, što je dovelo do istrage o internetskom uznemiravanju i do uhićenja osumnjičenih u prosincu 2024. i veljači 2025.

Odvjetnik Brigitte Macron nije odgovorio na upite AFP-a, a nije poznato hoće li prva dama biti nazočna na raspravama.

Među optuženima je i Aurelien Poirson-Atlan, 41-godišnji promotor poznat na društvenim mrežama pod imenom "Zoe Sagan", kojeg se često povezuje s krugovima teoretičara zavjere, piše France24.

Optuženici uključuju ženu protiv koje je Brigitte Macron već 2022. podnijela tužbu za klevetu – Delphine J. (51), koja koristi pseudonim Amandine Roy.

Godine 2021. na svom kanalu na YouTubeu objavila je četverosatni intervju s osobom koja se predstavlja kao neovisna novinarka, Natachom Rey, u kojem je tvrdila da je Brigitte Macron, rođena kao Trogneux, zapravo bila muškarac po imenu Jean-Michel Trogneux, što je ime njezina brata.

Dvije su žene 2024. dobile novčanu kaznu, odnosno trebale su isplatiti odštetu Brigitte Macron i njezinu bratu, no presuda je poništena na žalbenom sudu. Prva dama potom je slučaj uputila najvišem sudu u Francuskoj.

Tvrdnje da je muškarac pojavile su se još tijekom kampanje Emmanuela Macrona 2017. godine, a povezane su i s krugovima krajnje desnice i teoretičara zavjere u Francuskoj i u Sjedinjenim Državama, gdje su prava transrodnih osoba postala jedno od ključnih pitanja.

Predsjednički par podnio je u srpnju u SAD-u tužbu za klevetu protiv konzervativne podcasterice Candace Owens, koja je proizvela serijal pod nazivom "Becoming Brigitte", tvrdeći da je prva dama rođena kao muškarac.

Par planira predočiti znanstvene dokaze i fotografije kojima će dokazati da Brigitte Macron nije transrodna osoba, prema riječima njihova američkog odvjetnika.

Nekolicina optuženih u Parizu dijelila je objave spomenute influencerice.

U jednoj od njih jedan je optuženik tvrdio da je "2000 ljudi spremno ići od vrata do vrata u Amiensu (rodnom gradu predsjedničkog para) kako bi došli do dna afere Brigitte".

I druge poznate žene u političkom životu, uključujući bivšu američku prvu damu Michelle Obamu, bivšu potpredsjednicu SAD-a Kamalu Harris i bivšu novozelandsku premijerku Jacindu Ardern, također su bile meta dezinformacija o svojem spolu ili seksualnosti.