Otkriveno što je rekao napadač koji je u Irskoj ubio Hrvata: "Čekam neku stranu pi*ku"

U tijeku je suđenje trima muškarcima koji su optuženi da su na ulici u Dublinu do smrti pretukli hrvatskog državljanina Josipa Stroka. Napali ga jer su znali da je njihova žrtva strani državljanin, poroti na Središnjem kaznenom sudu rekao je tužitelj Seoirse Ó Dúnlaing.

Tužitelj je naveo da je jedan od optuženih, 44-godišnji Mark Lee, dva dana nakon navodnog napada irskim policajcima rekao da se šetao ispred centra Međunarodne službe za smještaj tražitelja azila "čekajući da neki strana pi*ka napadne dijete nožem", izvijestio je Sunday World.

Ó Dúnlaing je rekao je da tužiteljstvo smatra kako je ovaj komentar važan u kontekstu ubojstva te da je Lee nekoliko sati nakon napada poslao glasovnu poruku prijatelju u kojoj je rekao: "Prijatelju, budi tamo za 20 minuta. Upravo smo sredili Poljake i ostavili ih da umru jer su pretukli dijete."

Dvojica priznala krivnju

Na suđenju je u utorak također rečeno da je 31-godišnji Štrok bio meta napada nakon što je navodno zbog svađe oko upaljača na autobusnoj stanici napao 17-godišnjeg mladića.

Lee i njegov 19-godišnji suoptuženik Anthony Delappe izjasnili su se da nisu krivi za ubojstvo, ali jesu za ubojstvo iz nehaja. Treći optuženik, 21-godišnji Connor Rafferty, izjasnio se da nije kriv za ubojstvo.

Sva trojica priznala su krivnju za nanošenje tjelesnih ozljeda Štrokovu prijatelju, 29-godišnjem Davidu Družincu. Tužiteljstvo tvrdi da su optuženici 30. ožujka napali Družineca i Štroka, a Štrok je četiri dana kasnije preminuo od ozljeda zadobivenih tupim predmetom.

Plan nastao u minuti

Otvarajući suđenje u utorak ujutro, Ó Dúnlaing je rekao poroti da tužiteljstvo namjerava dokazati da su trojica optuženih djelovala zajednički s ciljem nanošenja teške tjelesne ozljede Štroku kada su ga "brutalno i divljački napali".

Štrok i Družinec su, prema riječima odvjetnika, 30. travnja puno popili. Te večeri otišli su u Clondalkin Village, gdje su čekali autobus koji ih je trebao odvesti blizu mjesta gdje je Družinec živio, u naselju Grangeview.

Na autobusnoj stanici, rekao je Ó Dúnlaing, dvojica Hrvata sukobila su se s 17-godišnjim mladićem, koji je napadnut nakon svađe oko upaljača. Mladić je ispričao trojici tinejdžera što se dogodilo i oni su se ukrcali u isti autobus s dvojicom Hrvata.

Kada je autobus stao, svi su izašli van, ne razmjenjujući riječi. Dvojica mladića, rekao je odvjetnik, susrela su optuženog Marka Leeja. Prema tužiteljstvu, dečki su Leeju rekli da je jedan mladić napadnut zbog upaljača.

Lee je odmah ušao u kuću i izašao za manje od minute kasnije s Raffertyjem i Delappeom, rekao je Ó Dúnlaing. Delappe je, dodao je, imao neki predmet u ruci. Potrčali su za dvojicom Hrvata i napali ih. Tužitelj je poroti objasnio da se zajednički plan može napraviti u trenutku i da se "nešto dogodilo u toj kući zbog čega su njih trojica izašla".

Ó Dúnlaing je rekao da audiozapis s obližnjeg nadzornog sustava ne sadrži nikakvu referencu na stranca ili nekoga tko nije iz Irske, ali da je glasovna poruka koju je Lee ostavio prijatelju te noći relevantna.

"Tužiteljstvo tvrdi da su optuženi znali da su žrtve strani državljani, što je važno u ovom slučaju", poručio je tužitelj.