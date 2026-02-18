Užasne tropske bolesti prijete Europi: "Širenje je samo pitanje vremena, a ove su zemlje prve na udaru"

Znanstvenici su napravili prvu analizu koja u potpunosti procjenjuje utjecaj temperature na vrijeme inkubacije tropskog virusa kod azijskog tigrastog komarca, koji je posljednjih desetljeća napao Europu.

Studija je otkrila da komarci mogu prenositi iznimno bolnu tropsku bolest zvanu čikungunja diljem Europe. Zbog viših temperatura infekcije su sada moguće više od šest mjeseci godišnje u Španjolskoj, Italiji, Portugalu i Grčkoj, kao i drugim južnoeuropskim zemljama, te dva mjeseca godišnje u jugoistočnoj Engleskoj, piše Guardian.

S obzirom na trend globalnog zagrijavanja, samo je pitanje vremena kada će se bolest proširiti dalje na sjever, tvrde znanstvenici.

Studija je otkrila da je minimalna temperatura na kojoj se mogu pojaviti infekcije 2,5 °C niža od prethodnih procjena, što predstavlja "prilično šokantnu" razliku, rekli su istraživači.

Virus čikungunje prvi je put otkriven 1952. godine u Tanzaniji i bio je ograničen na tropska područja, gdje se godišnje zaraze milijuni ljudi. Bolest uzrokuje jake i dugotrajne bolove u zglobovima, što je iznimno iscrpljujuće i može biti fatalno za malu djecu i starije osobe.

Mali broj slučajeva zabilježen je u više od deset europskih zemalja posljednjih godina, ali velike epidemije sa stotinama slučajeva pogodile su Francusku i Italiju 2025. godine.

"Stopa globalnog zagrijavanja u Europi otprilike je dvostruko veća od stope globalnog zagrijavanja na globalnoj razini, a donja temperaturna granica za širenje virusa jako je važna, stoga su naše nove procjene prilično šokantne. Širenje bolesti prema sjeveru samo je pitanje vremena", rekao je Sandeep Teagar iz britanskog Centra za ekologiju i hidrologiju i glavni autor studije.

"Prije dvadeset godina, da ste rekli da ćemo imati čikungunju i dengu u Europi, svi bi rekli da ste ludi, to su tropske bolesti. Sada se sve promijenilo. To je zbog ovog invazivnog komaraca i klimatskih promjena – stvarno je tako jednostavno", dodao je dr. Steven White iz Centra za ekologiju i hidrologiju.

Azijski tigrasti komarac (Aedes albopictus), koji ubada tijekom dana, seli se prema sjeveru preko Europe kako temperature rastu. Postoje skupa cjepiva za čikungunju, ali najbolja zaštita je izbjegavanje ugriza.

Azijski tigrasti komarac Foto: Getty Images

Dr. Diana Rojas Alvarez, koja vodi tim Svjetske zdravstvene organizacije za viruse koji se prenose ubodima insekata i krpelja, rekla je da ta važna studija upozorava da bi se virus mogao proširiti Europom. Dodala je da čikungunja može biti razorna, s time da do 40 % ljudi i dalje ima artritis ili vrlo jaku bol nakon pet godina.

"Klima ima ogroman utjecaj na ovo, ali Europa još uvijek ima priliku kontrolirati daljnje širenje ovih komaraca", rekla je. Edukacija zajednice o uklanjanju mirne vode u kojoj se komarci razmnožavaju jedan je od važnih alata, dok nošenje duge, svijetle odjeće i korištenje repelenta sprječava ubode. Zdravstvene vlasti također trebaju uspostaviti sustave nadzora, rekla je.

Studija je otkrila da je granična temperatura za prijenos 13 °C – 14 °C, što znači da se infekcije mogu javljati dulje od šest mjeseci godišnje u Španjolskoj, Portugalu, Italiji i Grčkoj te tri do pet mjeseci godišnje u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i dvanaest drugih europskih zemalja. Minimalna temperatura prethodno je procijenjena na 16 °C – 18 °C, što znači da postoji rizik od izbijanja čikungunje u više područja i dulje nego što se prije mislilo.

White je dodao kako je važno poduzimati mjere za sprečavanje naseljavanja tigrastog komarca jer ta invazivna vrsta može prenositi nekoliko infekcija koje mogu uzrokovati ozbiljna zdravstvena stanja, uključujući viruse čikungunje, denge i Zike.