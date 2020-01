Dječak naoružan pištoljem ubio je troje djece i ženu u obiteljskoj kući u naselju Grantsville u SAD-u. Peta upucana osoba nalazi se na bolničkom liječenju. Dječak je uhićen.

Policija još utvrđuje sve okolnosti pucnjave koja se dogodila u petak navečer. Istražitelji vjeruju da su sve žrtve u srodstvu, no odbili su objaviti više detalja o dječaku koji ih je upucao s obzirom na to da se radi o maloljetniku.

"Pokušavamo biti sigurni u činjenično stanje i provjeravamo odnose između ubijenih i napadača. Što se tiče motiva, on je za sada nepoznat", kazala je Rhonda Fields iz policije u Grantsvilleu nedaleko Salt Lake Cityja.

Radi se o prvom višestrukom ubojstvu u tom gradu u 20 godina. Dječak je suočen s 10 optužbi od kojih je najteža ona za ubojstvo, priopćeno je iz policije. On je, ujedno, i jedini osumnjičeni. Imena žrtava bit će objavljena u ponedjeljak, piše AP.

Policija se na dojavu o pucnjavi odazvala u petak oko 19 sati. Policajci su u kući pronašli tijela dvije djevojčice, dječaka i žene. Dječak koji je pucao i njegova peta žrtva već su bili prevezeni u obližnju bolnicu. Ozlijeđena osoba upucana je iz vatrenog oružja, no u stabilnom je stanju i očekuje se da će se oporaviti.

Dječak je uhićen u bolnici i zadržan u zatvoru za maloljetnike. Škola u četvrti Tooele ponudila je učenicima psihološku pomoć.

We are deeply saddened & shocked to hear of the events that occurred in Grantsville last night. We want to express our sincere condolences to those who have been impacted. It's important that we stand together to care & support each other through this difficult time. (1 of 2)