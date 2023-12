VIDEO Drama u Pragu: Policija eliminirala ubojicu, studenti se od pucnjave skrivali i na krovu. Objavljene prve snimke

16:36 Objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako se studenti od napadača skrivaju na krovu.

16:31 Reuters javlja kako je fakultet dobio email upozorenja o pucnjavi.

"Ostanite na mjestu, ne idite nikamo, ako ste u uredima, zaključajte ih i stavite namještaj na vrata, ugasite svjetla", piše u poruci koje je dobilo osoblje fakulteta, prenosi BBC.

16:25 Premijer Češke Petr Fiala na platformi X napisao je kako se vraća u Prag zbog tragičnih događaja.

"Zbog tragičnih događaja na Filozofskom fakultetu u Pragu, otkazao sam program u Olomoucu i vraćam se u Prag. U kontaktu sam s ministrom unutarnjih poslova i PČR. Molim sve građane da poštuju preporuke sastavnica IZS", poručio je.

16:18 Policija je objavila da je napadač eliminiran. Cijela zgrada je evakuirana, nekoliko je mrtvih i na desetke ranjenih, dodali su.

16:15 Na društvenim mrežama objavljen je video na kojem se vidi kako ljudi bježe u panici.

⚡️ The shooting took place on the territory of Charles University in the center of #Prague#Czech Police say people have been killed and injured people. The exact number of victims and injured has not been specified.



Reports suggest the incident occurred at Charles University… pic.twitter.com/q0stT7hm5C