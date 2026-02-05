Preokret u slučaju nestalog dječaka: Hoće li se napokon otkriti što se dogodilo?

Južnoaustralska policija proglasila je nestanak Gusa Lamonta teškim zločinom više od četiri mjeseca nakon što je dječak nestao. Osobu koja je živjela na njegovom imanju u zabačenom dijelu zemlje policija sada smatra osumnjičenikom, ali je naglasila da dječakovi roditelji nisu pod istragom.

U ažuriranju slučaja, glavni policajac za kriminal, detektiv nadzornik Darren Fielke, rekao je da je policija u siječnju izvršila nalog za pretres nekretnine, provela forenzičku pretragu i zaplijenila predmete.

"Osoba koja živi na imanju Oak Park povukla je svoju podršku policiji i više ne surađuje s nama", rekao je i dodao da se ta osoba smatra osumnjičenikom.

Policija je fokus prebacila na osumnjičenika nakon što su utvrdili niz nedosljednosti i odstupanja u informacijama koje se odnose na vremenske okvire i verziju događaja koju su dali članovi obitelji. Gus je poznavao osumnjičenika.

Fielke je rekao da su među predmetima zaplijenjenim tijekom pretresa 14. i 15. siječnja bili vozilo, motocikl i elektronički uređaji, piše australski ABC.

Nestanak dječaka

Gusov nestanak s obiteljskog imanja prijavljen je u subotu, 27. rujna.

Nadzornika Fielkea su pitali je li Gus mogao biti na imanju kada je policija stigla pokrenuti pretragu, a on je odgovorio: "Moguće".

August Lamont Foto: Policija Južne Australije

Policija je istraživala tri verzije događaja - da je dječak odlutao, da je otet ili da je netko tko mu je poznat umiješan u njegov nestanak i sumnjivu smrt.

"Unatoč svim naporima potrage, nismo pronašli nikakve fizičke ili bilo kakve druge dokaze koji bi sugerirali da je Gus jednostavno odlutao s imanja Oak Park", rekao je nadzornik Fielke i dodao kako nije bilo ni dokaza da je dječak otet.

"Ako je Gus otet, to je apsolutna slučajnost. Ne postoji obrazac da se Gus igra vani na Oak Parku, da netko počne prikupljati dosje o kretanju i dobu dana i tako dalje - vrlo smo uvjereni da je to vrlo, vrlo malo vjerojatno. Dakle, mogućnost da netko otme Gusa izuzetno je mala", rekao je Fielke.

Kaže i da je na području nestanka djeteta provedeno najmanje osam odvojenih pretraga, u kojima je sudjelovalo više od 160 policajaca i 230 pripadnika izvan australske policije, uključujući volontere Državne službe za hitne slučajeve, osoblje Australskih obrambenih snaga (ADF) i lokalne tragače.

"Potraga za četverogodišnjim Gusom... bila je najveća i najintenzivnija potraga za nestalom osobom koju je policija Južne Australije ikada poduzela", rekao je nadzornik Fielke.

Policija i dalje traži dječaka.