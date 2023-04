Sve je više djece zlostavljano, utvrdila je skupina za promatranje interneta. I dok kriminalci komercijaliziraju seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece, to više nije ograničeno na "dark web".

Novorođenčad i mala djeca među žrtvama su najtežeg seksualnog zlostavljanja na internetu, a količina najekstremnijeg materijala udvostručila se u posljednje dvije godine, pokazalo je to novo izvješće.

Godine 2022. Zaklada Internet Wath (IWF) poduzela je akciju uklanjanja ili blokiranja 51.369 internetskih stranica koje sadrže materijal kategorije A o seksualnom zlostavljanju djece. Kategorija A je najteža vrsta slika i uključuje najgore vrste seksualnog zlostavljanja.

Količina ekstremnog sadržaja udvostručila se od 2020., kada je IWF otkrio 20.050 stranica zlostavljanja kategorije A. Godine 2022. ukupan broj URL-ova koji sadrže tu ekstremnu zloupotrebu bio je veći nego što je organizacija ikada prije vidjela.

Što je dijete bilo mlađe, to je zlostavljanje bilo ekstremnije, pokazalo je izvješće. Od pronađenih slika djece u dobi do dvije godine, 81 posto je bilo kategorije A zlostavljanja.

Zatim se 50 posto materijala odnosi na djecu u dobi od tri do šest godina, 20 posto djece dobi je od sedam do deset godina i 17 posto djece od 11 do 13 godina.

Susie Hargreaves, glavna izvršna direktorica IWF-a, izjavila je za Sky News da njihovi analitičari vide sve više i više djece koja su zlostavljana - i ona su sve mlađa.

"I dalje sam šokirana, nakon 12 godina, činjenicom da je najgora razina zlostavljanja bila nad djecom do dvije godine. To je najranjivija skupina djece, koja nema apsolutno nikakve šanse da se obrani", rekla je te dodala: "Ljudi moraju shvatiti da je to vrlo ozbiljna i gadna stvar."

Proporcionalno, materijal kategorije A sada čini 20 posto ukupnog sadržaja koji IWF vidi - u usporedbi s 18 posto u 2021. i 17 posto u 2020. Organizacija prima izvješća od javnosti i proaktivno traži sadržaj.

Mnoga od te djece, rekao je IWF, čak ni ne shvaćaju da ih se snima.

Pišući u izvješću, Hargreaves je rekla: "Uvijek smo pazili da ne opisujemo u detalje ono što vidimo jer nismo željeli uznemiriti ljude, ali počinjemo vjerovati da moramo početi biti iskreniji o razmjerima zlostavljanja koje nalazimo jer javnost mora shvatiti da govorimo o sedmogodišnjacima pod vodstvom i prisilom gadnih, manipulativnih pojedinaca."

Rekla je za Sky News da je, iako organizacija ne daje sud o široj pornografiji, pogrešno nazivati ​​slike "dječjom pornografijom".

Godine 2022. organizacija je pratila situaciju svakih 90 sekundi - svake dvije minute stranice su prikazivale dijete koje je seksualno zlostavljano. Kriminalci komercijaliziraju seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece – ali to više nije ograničeno na dark web.

Jedna od analitičarki internetskog sadržaja pri IWF-u naglasila je: "Sve ovo je jako uznemirujuće. Seksualno zlostavljanje djece na tim se stranicama tretira kao roba. Ljude sada samo jedan klik dijeli od materijala kategorije A. To je pitanje javne sigurnosti. Taj ekstremni materijal više nije u jezivim kutovima interneta."

Ian Critchley, voditelj NPCC-a za zaštitu djece od zlostavljanja, rekao je: "Porast u broju najtežih prijestupa koji su pronađeni duboko je uznemirujući - ne samo da postoji znatno veća vjerojatnost da će svi korisnici interneta biti izloženi ovom štetnom materijalu već se još jednom pokazuje kako kriminalci nemaju obzira prema doživotnoj šteti koju to uzrokuje toj djeci. Ako gledate takav materijal, ne sumnjajte - ovo nije zločin bez žrtava. Ovo su prava djeca. Ako ovo čitate i zabrinuti ste zbog vlastitih misli i ponašanja, možete prestati. Posljedice na tu djecu mogu trajati cijeli život. Potražite pomoć, odmah."